台中男瓦斯桶砸車、超商隨機砍人！無辜傷者「刀插背」滿身血

陳姓男子砸車後，又到超商攻擊蘇姓男子，還持刀刺向背部，造成蘇男渾身是血，由救護人員緊急包紮送醫。（記者陳建志翻攝）

2025/06/18 08:32

〔記者陳建志／台中報導〕台中市陳姓男子（42歲）今天凌晨2點多先在大里益民路舉起路旁的瓦斯桶砸車，接著又走向附近一間超商，不分青紅皂白徒手攻擊正要結帳的蘇姓男子（69歲），接著涉嫌持刀刃長約7公分的刀子刺向對方頭部、背後，導致蘇男受傷渾身血、刀還插在背上；陳男行凶後躲回家中，員警獲報不到半小時就上門逮人，他辯稱看到白影、以為對方要攻擊他才砸車、打人；訊後依毀損、傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

這名陳姓男子今天凌晨2點50分左右行經大里益民路，因不明原因，扛起路旁店家的瓦斯桶，砸向停放在路邊的1輛白色自小客車，造成車子引擎蓋凹陷，砸車的巨大聲響，驚醒附近睡夢中的住戶。

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沒想到陳男又繼續走向附近一間超商，看到一名蘇姓男子（69歲）正要結帳，不分青紅皂白，先徒手攻擊蘇男，接著從身上拿出1把刀刃約7公分的刀子猛刺蘇男，造成蘇男頭部、背部都受傷流血，因猛刺刀刃還直接插在背上，消防人員獲報趕來緊急包紮，並將他送醫，才將插在背上的刀子手術取出，所幸沒有生命危險。

霧峰分局內新派出所獲報，立刻派員警到場處理，約半個小時就在附近一處公寓陳男家中將他逮捕，陳男帶回警局後表示，行經該處因看到白影才拿瓦斯桶砸車，後來到了超商以為蘇男要攻擊他才會打人，並否認有拿刀傷人。

警方已通知陳男家屬到警局協助調查，全案尚在調查釐清中，訊後將依毀損和傷害罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

台中陳姓男子，今天凌晨行經大里益民路，突然扛起路旁店家的瓦斯桶砸車。（記者陳建志翻攝）

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