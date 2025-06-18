老司機哭哭！高雄「電信大樓」美容會館暗藏春色警逮3男6女

高雄「電信大樓」美容會館暗藏春色警逮3男6女，清一色是逾期居留的越南籍女子。（民眾提供）

2025/06/18 08:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興區七賢一路某大樓內美容會館暗藏春色，警方獲報積極蒐證後，昨（27日）深夜23時突擊，持搜索票進入查緝，現場查獲負責人張姓男子，以及工作人員等2人、男客1人、女服務生6人，查扣不法所得及帳冊，將9人全數帶回調查，全案將2人依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。

據瞭解，該美容spa會館藏身在老司機所說的「電信大樓」內，疑掛羊頭賣狗肉，警方不讓它的色情死灰復燃，查緝小組多次蹲點蒐證，昨晚埋伏，待時機成熟衝上樓查獲1組客人，將正在交易的男客黃男（32歲）、服務生越南籍李女（28歲），依違反社會秩序維護法80條移送裁處，現場還有5名越南籍女子疑似等客交易。

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警方發現李女及在場5女（范女20歲、唐女33歲、阮女30歲、曹女31歲、陳女35歲）全部都逾期居留，後續交由移民署高雄專勤隊收容遣返。

據查，負責人張男（33歲）、工作人員田男（45歲）以每次媒介全套性交易3600元，並從中抽取600元藉此牟利，全案將2人依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。

高雄「電信大樓」美容會館暗藏春色警逮3男6女，均為越南籍女子。（民眾提供）

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