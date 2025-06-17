金山警涉縱放通緝犯、包庇賭場 收押禁見

基隆地檢署偵辦新北市金山警分局石門分駐所巡佐莊翼飛涉縱放蔡姓通緝犯案，另查出他包庇賭場，今天向法院聲押禁見獲准。（記者林嘉東攝）

2025/06/17 22:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦新北市金山警分局石門分駐所巡佐莊翼飛涉縱放蔡姓通緝犯案，3月間搜索莊員辦公室、住處時，莊員突然心肌梗塞發作急救後脫險，檢方等他病況好轉後，昨再次約談他到案，並依蒐證掌握他涉縱放蔡姓通緝犯前，另涉及包庇賭場等貪瀆事證，認定莊員涉犯貪污治罪條例罪，今（17）天依莊員有逃亡、勾串共犯之虞向法院聲押禁見獲准。

檢警調查，蔡姓男子因毒品被基隆地院通緝，去年8月21日中午被金山警分局交通分隊警員攔到，蔡男當時未帶身分證件為由，謊報哥哥的名字，警員利用M-police查證，蔡提供的資料確實相符，事後越想越不對勁，協請偵查隊協助追查，才知道蔡遭基隆地院通緝，立即通報追緝。當晚9時許，蔡開車經過萬里區玉田一帶時，就被萬里分駐所長張智傑攔下。

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蔡男駕車被警方攔下時，坐在副駕駛座的新北市警察局金山分局大鵬派出所巡佐莊翼飛私下向張智傑表示，他借調至偵查隊辦案多年，蔡男是他的線民，正在協助他辦案，若缺乏查緝通緝犯的績效，可以一換一，會再交一個通緝犯給他們做績效；張智傑不放人，並向分局長沈明義回報。

沈明義當晚明快指示，通緝犯為現行犯應立即逮捕，怎可以線民作為放人籌碼，下令依法將蔡男與莊員通通帶回偵辦，除將蔡男帶捕歸案外，另以莊員涉縱放通緝犯，將莊員函送基隆地檢署偵辦，並將莊員記過懲處調至石門分駐所。

承辦檢察官周靖婷3月13日指揮金山警分局督察組等單位搜索莊翼飛石門分駐所、住處等處，將他帶回偵查隊偵辦途中，莊員突然呼吸困難、胸痛、冒冷汗等疑似心肌梗塞症狀，周靖婷獲知後指揮警方將他送醫急救，還好送醫急救後，莊員脫離險境。

周靖婷昨天第二度指揮金山警分局約談莊員到案後，提出莊員涉縱放通緝犯前，另涉嫌包庇賭場等貪瀆事證，昨天深夜複訊後，認定莊員涉犯貪污治罪條例，以莊有逃亡、勾串共犯、證人之虞，今天向法院聲押禁見獲准。

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