女神級滅火器！炸彈媽遶境火警 熱褲辣妹潑水救援成亮點

彰化埤頭合興宮「炸彈媽」舉行遶境活動時，爆發火燒車意外，一名身穿熱褲的長腿辣妹，立刻拿起水瓶衝上前滅火，「火辣救援」畫面意外引起話題（左圖），消防隊到場後將悶燒煙火紙箱移出車外（右圖）。（民眾提供）

2025/06/17 22:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉合興宮「炸彈媽」15日晚間遶境活動時，爆發火燒車意外，煙火殘骸在一輛休旅車內發生悶燒，不斷冒出濃濃白煙，危急時刻，一名身穿熱褲的長腿辣妹，立刻拿起水瓶衝上前滅火，完全不畏懼，她「火辣救援」的畫面近日在網路瘋傳，有民眾說，「又美又正義，真正女神降臨」、「可以考慮找她擔任滅火宣導大使」，意外引起話題。

這起火警意外發生在15日晚間8時許，合興宮遶境隊伍行經埤頭市區，信眾施放爆竹後，將空煙火紙箱集中裝箱、並搬上一台白色休旅車後車廂暫置，豈料紙煙火箱內疑有餘火，悶燒後突然冒煙起火，工作人員打不開車門下情急破窗，大家也趕緊找水滅火。

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突然一名穿著黑色熱褲皮裙的長腿正妹，拿著寶特瓶衝上前，不斷將寶特瓶的水潑向車內，完全不畏懼濃煙高溫危險，這段救火畫面，剛好被圍觀民眾拍下，並上傳網路，結果意外引發網友暴動，熱烈討論。

有網友直呼「女神級滅火器」、「又美又正義，真正女神降臨」，「原來滅火也可以這麼香」，也有人說，「可以考慮找她擔任滅火宣導大使」。

對此，合興宮主委楊龍河澄清，起火煙火為信眾自行贊助，非廟方施放，可能是爆竹殘骸未完全冷卻即被搬上車，才導致悶燒釀禍，還好及時發現，未釀大災。

埤頭消防分隊表示，獲報後3分鐘內趕抵，當時火勢已由民眾初步控制，隊員隨即拉水線降溫、排煙，並將悶燒煙火紙箱移出車外，車體僅有輕微受損，無人受傷。消防局呼籲，煙火殘骸應靜置30分鐘以上確保冷卻，以避免餘火復燃可能。

長腿正妹不斷將寶特瓶的水潑向車內，完全不畏懼濃煙高溫危險。（民眾提供）

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