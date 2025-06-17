6/17 今彩539頭獎開1注！800萬獎落新北 端午加碼開5組

6月17日開獎的第114000147期今彩539頭獎開出1注，第114000062期大樂透頭獎摃龜。（本報合成）

2025/06/17 22:18

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月17日開獎的第114000147期今彩539頭獎開出1注，由新北市新店區中正路516之1號「黑貓彩券行」開出，第114000062期大樂透頭獎則摃龜。大樂透端午加碼100萬元獎項開出5組。

第114000062期大樂透中獎號碼「13、20、21、26、31、44，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共35注中獎，每注可得7萬4422元；肆獎共92注中獎，每注可得1萬8201元；伍獎共2099注中獎，每注可得2000元；陸獎共2874注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬0180注中獎，每注可得400元；普獎共3萬8900注中獎，每注可得400元。

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第114000062期49樂合彩中獎號碼為「13、20、21、26、31、44」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共68注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2089注中獎，每注可得1250元。

第114000147期今彩539中獎號碼為「02、12、14、26、37」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共5599注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3842注中獎，每注可得50元。

第114000147期39樂合彩中獎號碼為「02、12、14、26、37」。四合開出1注，可得21萬2500元；三合共181注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1003注中獎，每注可得1500元。

第114000147期3星彩中獎號碼為「725」。壹獎共114注中獎，每注可得5000元。

第114000147期4星彩中獎號碼為「1712」。壹獎共16注中獎，每注可得5萬元。

大樂透端午加碼100萬獎項開出5組，總中獎注數5注，5組皆為單注中獎、各得獎金100萬元。尚有7組未開出，將於下期（6月20日）繼續加開。

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大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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