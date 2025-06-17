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    申辦網銀約定轉帳戶洗錢 男子判刑還要賠225萬

    戴姓男子提供帳戶供詐騙集團成員洗錢，還申辦網路銀行約定轉帳功能，被法院判刑及賠償被害人損失。（記者林嘉東攝）

    戴姓男子提供帳戶供詐騙集團成員洗錢，還申辦網路銀行約定轉帳功能，被法院判刑及賠償被害人損失。（記者林嘉東攝）

    2025/06/17 22:15

    〔記者林嘉東報導〕基隆市戴姓男子缺錢，不僅提供自己金融帳戶給詐騙集團，還申辦網路銀行約定詐團提供的4個轉帳戶，便利詐團洗錢，致王姓女被害人的225萬8160元，輕易被層層轉走，無法追查。基隆地院依戴男犯洗錢罪，判刑3月，併科罰金2萬元，另須賠償王女225萬8160元的損失。

    判決指出，28歲從事木工的戴姓男子2023年10月間，先用LINE、Telegram與詐團成員聯繫，將名下銀行帳號提供給詐團使用，並依對方指示到銀行申辦網路銀行，約定詐團提供的4個轉帳帳戶後，將銀行的存摺、提款卡密碼及網路銀行帳戶、密碼，交給詐團成員洗錢。

    詐團取得戴男的人頭帳戶後，以投資為幌子，向王女詐騙走225萬8160元；檢方調查後，將戴男依洗錢罪嫌起訴。法院審理後認為，戴男不僅提供帳戶給詐團洗錢，還申辦網路銀行啟動轉帳功能，約定詐團提供4個轉帳帳戶，詐團成員彈指之間就將被害人被騙走的錢轉走，讓非法資金層層分流逃避追查，依戴男犯洗錢罪，判處有期徒刑3月，併科罰金2萬元。王女另對戴男的附帶民事訴訟判決，民庭法官則判戴男須全額賠償王女騙走的225萬8160元損失。

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