林燕祝 : 仁德、官田農地魚塭遭非法回填營建廢棄物 竟達一層樓高

對於農地遭非法掩埋營建廢棄物，南市議員林燕祝今日在議會質疑市府查緝不力。（擷自議會市政質詢畫面）

2025/06/17 21:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議員林燕祝今（17）日在議會質詢爆料，台南仁德、官田農地遭非法埋置營建廢棄物，質疑市府查緝不力。市長黃偉哲答詢強調，一定嚴查嚴辦，全力整治並防堵非法棄置，南市環保局則表示，接獲檢舉後已啟動調查。

環保局表示，仁德區、官田區農地遭掩埋營建混合物，其中仁德如意段土地，今年5月已開挖調查，發現疑似遭回填廢棄物，全案由地檢署偵辦中。此外，已於同月函文要求地主提出清理計畫書。至於官田區葫蘆埤某地，遭堆放磚石等營建剩餘土方，並未發現廢棄物，已現場採樣送驗，並持續追蹤違規查處進度。

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環保局強調，已加強清運車輛GPS勾稽比對，運用無人機巡拍、架設電子圍籬、架設移動式攝影機等措施，強化源頭管理及監視，同時，透過環檢警結盟及結合民間志工力量，共同合作積極打擊不法。

環保局表示，近年積極查辦污染場址，目前列管172處非法棄置場址，除了全面監控，也積極追查責任歸屬，要求地主落實管理責任、產源端負連帶責任。自2020年起已解除列管360處，光是去年，清除廢棄物高達36萬公噸。

林燕祝出示仁德和官田區如小山高般的皂土和營建廢棄物的現勘照片，質疑這兩起檢舉案並未在市府列管追蹤的240筆農地違規案中，黑數有多少？林燕祝說，接獲民眾檢舉，有不肖業者在仁德區如意段569地號這塊農地，傾倒皂土，市府相關局處沒有掌握到。官田區葫蘆埤段34、36、37地號，魚塭也出現營建廢棄混合物，傾倒面積更大，約一層樓高，要保護台南糧倉農地和魚塭，怎能讓不肖業者傾倒營建廢棄物？

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