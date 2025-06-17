「百億總裁」陳政谷羈押期滿3.5億元保金覓保無著 配戴電子腳環當庭釋放

「百億總裁」陳政谷（中）羈押期滿，台中地院合議庭今晚決定當庭釋放，並接受電子腳環的科技設備監控8月。（資料照）

2025/06/17 21:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴總裁陳政谷涉洗錢438億元，陳政谷今天羈押期滿，台中地院晚間經合議庭評議後，因3.5億元保金陳政谷覓保無著，裁定陳配戴電子腳環後當庭釋放。

台中地檢署起訴指出，此案源起於橋頭地檢署2021年間偵辦詐欺案，發現贓款流向台中市的剛谷公司，協請中檢偵辦，台中地檢署偵辦發現，剛谷公司隸屬於九州集團，該集團用自己開發的第三方支付系統OnePaid，提供給博弈集團及詐欺集團洗錢，中檢指揮警方與調查局，從去年5月起陸續發起10波搜索，並發現林明佐涉嫌當「內鬼」勾結九州集團總裁陳政谷。

請繼續往下閱讀...

台中地檢署去年8月偵結，起訴林明佐、陳政谷、徐培菁與綽號「洪中」的洪姓幹部和剛谷公司負責人李姓男子（45歲）等32人，其中林明佐、陳政谷等人都已先後出庭，對於檢方指控幾乎是全盤否認。

台中地院今年3月中首次裁定陳政谷、林明佐，各以2億元、1200萬元交保，經抗告後台中高分院撤銷發回，台中地院3月26日更裁，維持同樣金額交保，但對2人均加電子腳環監控，台中高分院二度撤銷，並直言陳旗下九州財力雄厚，與交保金額顯不相當。

台中地院4月14日再次裁定，將陳政谷保金提高至3.5億元，加上電子腳環監控、定期向派出所報到，但陳當庭拒絕，表示「願意進去關」，屆時羈押期滿，他既無保金也不用受電子腳環束縛，地院尊重其決定，自4月18日起第3次延長羈押2月。

陳政谷因本案被檢方聲押獲准3個月，加上院方接押（3個月）、延押3次（6個月），剛好滿一年，因陳政谷涉案起訴的洗錢、賭博等罪名均為所犯最重本刑為10年以下有期徒刑之罪，第一審延長羈押以3次為限，羈押期間原本在今天屆滿，要在今天釋放。

不過台中地院昨天裁定陳需具保3.5億元，並加上電子腳環科技監控，今天中午法院派員進入看守所為陳加裝電子腳環，被陳拒絕，對於法院裁定相當納悶。台中地院傍晚提訊陳政谷，並在晚間召開合議庭訊問，因陳政谷覓保無著，經合議庭評議後，考量陳政谷已配戴科技監控設備，且斟酌其先前具保在外期間，均有遵期至警局報到，另參酌檢辯雙方的意見，裁定陳政谷當庭釋放。

且自釋放之日起，限制住居在台中市南屯區的住所，及限制出境出海8月，且應遵守不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為；應於每週二、四、六上午8點至10點間至台中市警察局第4分局南屯派出所報告各1次；遵守接受電子腳環的科技設備監控8月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法