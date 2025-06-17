嬰兒被打到骨折、跌落腦出血 父母妨害幼兒發育重判

高市蔡姓夫婦涉嫌凌虐2個月大嬰兒，被橋頭地院依妨害幼兒罪重判。（記者鮑建信攝）

2025/06/17 21:37

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市經營娃娃機蔡姓夫婦，僅因2個月大嬰兒哭鬧，涉嫌打到骨折，又任意將他放置高50公分、無圍欄床鋪，害他跌落地面腦出血，被橋頭地院依妨害幼兒發育等罪重判。

判決書指出，2024年11月間，蔡姓夫婦明知其2個月大兒子甲童，尚未發育完成，卻未按時餵奶，並因長期處於飢餓狀態，導致營養不良，成長明顯遲滯，5個月內體重僅增加0.86公斤，足以妨害其身心健全或發育。

請繼續往下閱讀...

同年12月某日，蔡姓夫婦開車載甲童外出，貿然將熱湯掛在他乘坐座椅前方，害他被燙傷。今年1月底至2月初某日下午，蔡父在北高雄租處，不滿兒子哭鬧，涉嫌徒手毆打他胸口，造成左胸骨折。

此外，甲童就寢時，蔡姓夫婦竟將他放在高約50公分，四周卻未設圍欄床舖邊緣，因而墜落地面，導致頭部出血、骨折等傷勢。後因社工陪同蔡母帶甲童前往醫院打預防針，發現他體重過輕，協助轉診至高醫急診，案情始曝光。

橋頭地院依妨害幼兒發育罪，分別判處蔡姓夫婦有期徒刑2年6月和1年6月﹔過失傷害罪部分，則均處易科刑8月，以1000元折算1日，仍可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法