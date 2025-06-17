為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    持刀挾持妻兒！新北莽夫揚言殺全家自盡 與警對峙一度失控

    新北市泰山一名葉姓莽男持刀控制妻子姊妹及2名幼兒，揚言殺光全家自盡，與警方對峙，後來開門化解虛驚，逮回嫌犯送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市泰山一名葉姓莽男持刀控制妻子姊妹及2名幼兒，揚言殺光全家自盡，與警方對峙，後來開門化解虛驚，逮回嫌犯送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/06/17 20:12

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市泰山區今天驚傳挾持事件，一名葉姓男子與妻子林女因小孩監護權起爭執，葉男憤持家中3把尖刀，控制妻子林女、2名幼兒及大姨子等4人，揚言殺光全家後自盡，警方獲報趕抵，葉嫌失控反鎖大門，向警方嗆聲破門就魚死網破，與警方對峙，情況危急，警方持談判、勸說，加上幼兒不斷哭鬧，莽男總算開門，隨即被警逮捕，建請預防性羈押，避免重演驚魂。

    泰山區今日上午驚傳挾持事件，32歲陳姓男子與妻子34歲林姓女子因感情不睦，今天因未來離婚小孩監護權問題，在重劃區內住家起爭執，陳男憤而到廚房掏出3把刀，挾持妻子、2名幼兒及大姨子，威脅如果硬把小孩帶走，他就把家人都殺光再自殺，同歸於盡，場面一度危急。

    林女趁隙打電話報警求救，林口警分局泰山所獲報，會同偵查隊、消防分隊到場，發現葉男持刀控制妻子、2名幼兒及大姨子等4人，並反鎖屋內，警方向葉男喊話，葉男得知警方到場，聲稱警方如果破門，就把全家殺光再自盡，情況危急。

    負責談判的所長、隊長持續勸說葉嫌，要他有話好說，別做傻事，勸他這有事不能這樣解決，雙方對峙72分鐘，葉嫌總算於11時2分開門，警方衝入屋內控制葉嫌，救出林女姊妹及一對幼兒等4人，現場無人受傷，警方將葉嫌、林女姊妹等人帶回派出所，釐清案情。

    警詢後，將家暴、妨害自由及恐嚇等罪嫌移送新北地檢偵辦，因擔心葉嫌反覆實施犯行之虞，建請聲請羈押；警方另協助林女申請家暴緊急保護令，通報社會局高風險與脆弱家庭，加強關注監控，給予必要協助。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    新北市泰山一名葉姓莽男持刀控制妻子姊妹及2名幼兒，揚言殺光全家自盡；消防隊到場待命破門。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市泰山一名葉姓莽男持刀控制妻子姊妹及2名幼兒，揚言殺光全家自盡；消防隊到場待命破門。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市泰山一名葉姓莽男持刀控制妻子姊妹及2名幼兒，揚言殺光全家自盡，與警方對峙，後來開門化解虛驚；圖為嫌犯所持刀械。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市泰山一名葉姓莽男持刀控制妻子姊妹及2名幼兒，揚言殺光全家自盡，與警方對峙，後來開門化解虛驚；圖為嫌犯所持刀械。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播