持刀挾持妻兒！新北莽夫揚言殺全家自盡 與警對峙一度失控

新北市泰山一名葉姓莽男持刀控制妻子姊妹及2名幼兒，揚言殺光全家自盡，與警方對峙，後來開門化解虛驚，逮回嫌犯送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/17 20:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市泰山區今天驚傳挾持事件，一名葉姓男子與妻子林女因小孩監護權起爭執，葉男憤持家中3把尖刀，控制妻子林女、2名幼兒及大姨子等4人，揚言殺光全家後自盡，警方獲報趕抵，葉嫌失控反鎖大門，向警方嗆聲破門就魚死網破，與警方對峙，情況危急，警方持談判、勸說，加上幼兒不斷哭鬧，莽男總算開門，隨即被警逮捕，建請預防性羈押，避免重演驚魂。

泰山區今日上午驚傳挾持事件，32歲陳姓男子與妻子34歲林姓女子因感情不睦，今天因未來離婚小孩監護權問題，在重劃區內住家起爭執，陳男憤而到廚房掏出3把刀，挾持妻子、2名幼兒及大姨子，威脅如果硬把小孩帶走，他就把家人都殺光再自殺，同歸於盡，場面一度危急。

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林女趁隙打電話報警求救，林口警分局泰山所獲報，會同偵查隊、消防分隊到場，發現葉男持刀控制妻子、2名幼兒及大姨子等4人，並反鎖屋內，警方向葉男喊話，葉男得知警方到場，聲稱警方如果破門，就把全家殺光再自盡，情況危急。

負責談判的所長、隊長持續勸說葉嫌，要他有話好說，別做傻事，勸他這有事不能這樣解決，雙方對峙72分鐘，葉嫌總算於11時2分開門，警方衝入屋內控制葉嫌，救出林女姊妹及一對幼兒等4人，現場無人受傷，警方將葉嫌、林女姊妹等人帶回派出所，釐清案情。

警詢後，將家暴、妨害自由及恐嚇等罪嫌移送新北地檢偵辦，因擔心葉嫌反覆實施犯行之虞，建請聲請羈押；警方另協助林女申請家暴緊急保護令，通報社會局高風險與脆弱家庭，加強關注監控，給予必要協助。

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新北市泰山一名葉姓莽男持刀控制妻子姊妹及2名幼兒，揚言殺光全家自盡；消防隊到場待命破門。（記者吳仁捷翻攝）

新北市泰山一名葉姓莽男持刀控制妻子姊妹及2名幼兒，揚言殺光全家自盡，與警方對峙，後來開門化解虛驚；圖為嫌犯所持刀械。（記者吳仁捷翻攝）

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