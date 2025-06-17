北市幽靈連署案移審 初文卿、姚富文皆稱黃呂錦茹未指示抄名冊

北檢17日自看守所押解國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（前左）、總幹事姚富文（前右）、書記長初文卿，移審台北地方法院，決定是否繼續羈押。（記者廖振輝攝）

2025/06/17 19:41

〔記者張文川／台北報導〕國民黨發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶涉嫌「幽靈連署」，台北地檢署昨起訴，今移審台北地院，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿3人至台北地院，北院下午開庭接押，初文卿、姚富文皆承認起訴罪名與大部分犯罪事實，但都說未受黃呂錦茹指示，初文卿稱是他和姚富文2月5日一起討論後決定抄名冊，姚富文也說是他和初文卿的共同決定；檢方認為2人與黃呂有上下隸屬關係，說詞避重就輕，有勾串之虞，建請法院續押。庭訊已結束，合議庭正在評議中。

初文卿坦承行使偽造私文書、非法利用個人資料罪，承認協助整理志工抄好的連署提議書、蓋印，但黨員名單不是他下載，他沒有以黨部電腦下載黨員資料的權限，只有閱覽權限；志工抄好提議書後，他即依里別逐一彙整後協助蓋印章。

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法官問，是誰決定要抄寫黨員名冊？初文卿回稱「沒有特別討論，因為時間很趕，抄寫是唯一的方式，決定這麼做的那天（2月5日）沒有人特別指示，我和姚富文想說要抄寫，就趕快去執行。」

稍後被訊問的姚富文，被問到同一題時，則一口答稱「是我和初文卿的共同決定」，決定找志工抄錄由他從中央黨部下載的黨員名冊，也至街頭收集提議書，想說先送件，抄錄的不合格份數本就打算於二階連署時再補件。

姚富文承認從名冊來源是他從中央黨部下載的黨員資料，委託北市第4區黨部執行長陳奎勳找志工來抄寫；他的動機是因為綠營要大罷免國民黨立委，且未任滿1年就「偷跑」，姚認為中選會睜一隻眼、閉一隻眼默許偷跑，於是決定以罷制罷，但要趕在選罷法新法上路前送件，就打算先抄寫名冊，日後再行補件。

北檢依違反個人資料保護法、刑法偽造私文書罪嫌起訴，法定刑期皆為5年以下。檢方認為黃呂錦茹等人，以抄襲名冊方式連署罷免，犯後無悔意，所為嚴重戕害民主基礎，請求對黃呂、姚、初3人從重量刑。

北檢17日自看守所押解國民黨台北市黨部書記長初文卿（左），移審台北地方法院，決定是否繼續羈押。（記者廖振輝攝）

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