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    首頁　>　社會

    通緝犯超商郵寄毒包裹 基隆女所長帶隊壓制逮人

    警員協助所長陳妙姿逮捕犯嫌，兩人都遭辣椒水波及，幸無大礙。（記者吳昇儒翻攝）

    警員協助所長陳妙姿逮捕犯嫌，兩人都遭辣椒水波及，幸無大礙。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/06/17 20:01

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局八堵分駐所警員上週發現，53歲陳姓毒品通緝犯在轄區出沒，陳男今日下午在劉銘傳路某超商出沒，準備寄送毒品，所長陳妙姿與同仁將陳男逮捕，將依違反毒品危害防制條例等罪，移送基隆地檢署偵辦、歸案。

    陳姓男子因觸犯毒品及洗錢防制法案件，被基隆地方法院判刑確定，卻不願入監服刑被發布通緝。

    警方調查，陳男因案被基隆地方法院通緝，卻仍在外接觸毒品，上週在八堵礦工醫院發現其行蹤後，開始佈線，調閱周邊監視器，縮小其逃亡範圍，今日鎖定陳男身影一度出現在劉銘傳路某超商附近。

    女所長陳妙姿帶著同仁廖祐晨，與一分局延平街派出所的同事，共同前往現場埋伏，見陳男出現，立刻將其撲倒；但因陳男擔心被逮後就要入獄服刑，拚命掙扎，警方只好動用辣椒水抑制其行動。

    陳男被噴辣椒水之後，才乖乖被警方逮捕，並央求警方提供清水給他清洗。壓制過程中，受到風向影響，陳所長與同仁不慎也被辣椒水噴到眼睛，所幸並無大礙。

    警方將陳男帶回延平街派出所製作筆錄，全案將朝違反毒品危害防制條例偵辦，另將陳男移送基隆地檢署歸案。

    警方將陳男帶回派出所偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將陳男帶回派出所偵訊。（記者吳昇儒翻攝）

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