涉貪案再開程序準備庭 鄭文燦：絕無與廖俊松父子有對價關係

前海基會董事長鄭文燦（右）進入桃園地方法院出庭。（記者周敏鴻攝）

2025/06/17 19:26

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內涉嫌收受「變更林口特定區計畫–工五工業區擴大方案」地主賄賂500萬元被起訴，桃園地方法院今開庭勘驗會議錄音檔，檢辯針對鄭與同案被告行賄有無「對價關係」激烈攻防，鄭強調，他每次會議上都要求廖俊松等人須依法行政，絕無與對方有對價關係。

鄭文燦去年被桃園地檢署依貪污治罪條例起訴、求刑12年，桃院今開準備程序庭，勘驗鄭於2017年1月6日下午1點主持的「華亞二期開發相關事宜研商會議」錄音檔案。

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鄭文燦強調，他從未在任何場合與同案被告、涉行賄的林口工五重劃區建廠管理委員會前主任委員廖俊松、廖的兒子廖力廷討論金錢，更沒承諾幫忙為9.12公頃爭議土地變更尋求解套方式、未曾要求桃園市政府發函給行政院將該爭議土地免除區段徵收而改採市地重劃。

鄭文燦辯護律師們則質疑，廖俊松父子於會議後8個多月去「丟錢」，顯見鄭與他們沒有「對價關係」，否則時間點為何不是隔天、或是隔週？律師開庭後面對媒體時再提出質疑指出，檢方於偵查中的勘驗筆錄有明顯缺失，刻意忽略會議其他市府公務員，試圖營造部分會議是3人密會的場景。

檢方則認為，檢方於偵查中從未刻意隱瞞任何與案情相關事證，而是因為涉及他人隱私或與案情無關細節；鄭文燦的職務上行為，與他收受的500萬元賄款有對價關係，而構成犯罪，希望後續能儘快進入審理程序，以釐清雙方的對價關係。

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