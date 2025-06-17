為了蝦皮帳號1700元爆衝突 6人持刀棍街頭大亂鬥

警方循線將張姓男子帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/06/17 19:12

〔記者陸運鋒／新北報導〕張姓男子向林姓友人借購物平台蝦皮帳號使用，卻遭到停權損失1700元，2人為此爆發口角，於是各自撂人相約在新北市新店區談判，怎料雙方一見面就持刀棍在大街鬥毆，警方獲報趕抵時，雙方已經各自鳥獸散，事後仍循線將6人逮捕送辦。

據了解，32歲張男因自身沒有購物平台帳號，便向26歲林姓友人借了蝦皮帳號使用，但期間帳號遭到官方封鎖，導致留存的1700元無法領出，張男轉向林男索討該筆儲值金，直接被對方斷然拒絕，2人還為此在網路隔空嗆聲，甚至在15日凌晨相約談判。

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新店警分局調查，張男當天找了35歲胞兄到新店中正路談判地點，林男則撂了彭姓及2名陳姓友人到場助陣，6人一碰面後二話不說，隨即持刀械及棍棒在大街上互毆，而林男右手掌遭到劃傷濺血，附近民眾見狀連忙報案，大批警力趕抵時，雙方已各自駕車離去。

警方今表示，經調閱周邊監視器後查出2台涉案車輛，並於當天凌晨1時許，循線在衛福部立雙和醫院，查獲自行就醫的林男等4人，而後在同日下午2時許，循線在新店區查獲張姓兄弟檔到案，並查扣開山刀、武士刀、球棒等證物。警詢後，將張、林等6人依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌，函送台北地檢署偵辦。

警方查扣球棒及刀械等物品。（記者陸運鋒翻攝）

張男向林姓友人借購物平台蝦皮帳號使用，卻遭到停權損失1700元，2人為此爆發口角，於是各自撂人相約在新北市新店區鬥毆。（記者陸運鋒翻攝）

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