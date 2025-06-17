貪污2萬重判3年10月 新北前區長上訴辭20年公務員獲緩刑

新北市政府職業訓練中心主任陳聖聰任職平溪區長期間，被控指示部屬挪用2萬元工程管理費宴客，重判3年10月，上訴辭去20年公務員，獲判緩刑。（資料照）

2025/06/17 18:59

〔記者楊國文／台北報導〕新北市政府職業訓練中心主任陳聖聰任職平溪區長期間，被控指示部屬挪用2萬元工程管理費宴客，基隆地院依貪污治罪條例「利用職務詐取財物罪」重判3年10月；陳聖聰上訴高等法院後坦承犯行，不僅繳回犯罪所得2萬元，且辭去長達20年的公務員職務，以示反省決心，高等法院認定陳已知所警惕，無再犯之虞，依刑法第59條給予減刑，今輕判2年、褫奪公權2年、緩刑5年，並支付公庫50萬元，提供50小時義務勞務；可上訴。

判決指出，陳聖聰2018年間擔任新北市平溪區公所區長，與國民黨平溪區黨部葉姓負責人商議，設宴邀請地方人士餐敘，由陳支付餐敘費用，葉負責聯繫邀請對象及安排餐敘地點，陳男再指示高姓工務課長動支「107年度辦理轄區道路橋梁及附屬設施改善工程第四區107-03D」工程管理費，囑咐高員簽文時，要說明是「辦理工程觀摩、宣導，促進工程用地取得及地方人士協調溝通」餐敘。

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這場餐敘共宴請36人、席開4桌，每桌5千元，合計花費2萬元。事後，陳聖聰遭檢舉涉嫌貪污。

陳聖聰否認利用職務詐取財物不法，辯稱是為了推動平溪區政策，邀集里長、社區發展協會理事長、調解委員等地方仕紳聯誼餐敘，就施作工程事項與地方人士協調溝通以取得土地使用同意，餐敘目的是為感謝地方士紳協助推動公所工程，並討論隔年工程計畫，動用工程管理費與餐敘活動有關聯性。

基隆地院詰問多位證人後認為，該餐敘活動實際未進行任何工程觀摩宣導或用地取得協調活動，與「新北市政府所屬機關工程管理費及工作費編列支用要點」規範的工程管理費支用目的及簽呈所記載不符。

法官審理認為，陳聖聰是為了拓展自身人脈而結交地方有力人士，濫用職權不實動支、核銷工程管理費，支應私人餐費，不僅有害公務員清廉形象，更壓縮平溪區內工程建設經費的利用，審酌陳否認犯行，但挪用2萬元工程款，詐取財物在5萬元以下，因此減輕其刑，判處3年10月、褫奪公權2年。

陳聖聰上訴高院，改口認罪，並表明僅就科刑的部份上訴，也繳回2萬元，且辭去長達20年的公務員職務，以示反省決心。

高等法院認定陳已知所警惕，無再犯之虞，其所犯是最輕本刑7年以上徒刑的重罪，有「情輕法重」情形，不免過苛，因此依刑法第59條給予減刑，今輕判2年、褫奪公權2年、緩刑5年，並支付公庫50萬元，提供50小時義務勞務。

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