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    首頁　>　社會

    北斗工人遭粉碎機夾住 父母幫兒子打氣 得知噩耗崩潰痛哭

    楊男被救出後失血過多，意識逐漸模糊，楊男父母在旁幫兒子加油打氣。（民眾提供）

    楊男被救出後失血過多，意識逐漸模糊，楊男父母在旁幫兒子加油打氣。（民眾提供）

    2025/06/17 18:45

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮一間飼料工廠今（17日）發生工安意外，41歲楊男在清潔玉米粉碎機時，不慎滑落機具內，右腳遭攪拌盤夾住受困。楊男父母趕到工廠幫兒子加油打氣，雖經消防隊破壞機具，歷時逾1個半小時後緊急送醫，仍因失血過多身亡，父母崩潰痛哭。

    警方表示，初步調查屬公安事件，但廠區是否具備足夠的安全防護與維護規範，已請工廠相關人到案製作筆錄說明，並報請檢察官相驗，調查是否涉及人為疏失。

    據了解，該工廠主要生產製作飼料，楊男任職13年，對玉米粉碎機操作熟稔，今早10點多，楊男粉碎機塔頂進行清潔時，突然滑落槽內掉進粉碎洞口，當時機器仍在運轉，楊男右腳瞬間被攪拌盤卡住，痛的大聲呼叫，工廠內其他員工聽見，立即停掉機器，但楊男身體已陷入機器內，無法脫困拔出。

    消防隊獲報後，派出北斗、埤頭與田尾三個分隊趕往搶救，工廠同時聯繫機器廠商來拆除，楊男父母得知也趕到工廠幫他加油打氣，但因長時間受困及失血過多，意識逐漸模糊，消防隊緊急提供氧氣與止血處置，經過1個半小時，終於救出楊男，其右腳明顯變形，因大量出血失去生命跡象，趕緊送醫。

    員基醫院表示，患者送達前已無生命徵象，右下肢為開放性骨折合併大量出血，雖全力搶救與輸血，仍於下午1時53分宣告不治。

    飼料廠老闆表示，楊男在廠內任職10多年，經驗豐富，對機台操作也很熟悉，不清楚為何會發生意外，對此感到非常遺憾與難過。

    楊男滑落粉碎機口，右腳被卡住，意識逐漸模糊，消防隊緊急提供氧氣與止血處置。（民眾提供）

    楊男滑落粉碎機口，右腳被卡住，意識逐漸模糊，消防隊緊急提供氧氣與止血處置。（民眾提供）

    楊男掉落粉碎機，其右腳被攪拌盤卡住嚴重變形。（民眾提供）

    楊男掉落粉碎機，其右腳被攪拌盤卡住嚴重變形。（民眾提供）

    消防員跟廠商拆掉粉碎機跟攪拌盤，讓男子順利脫困。（民眾提供）

    消防員跟廠商拆掉粉碎機跟攪拌盤，讓男子順利脫困。（民眾提供）

    現場人員利用工具找出楊男掉落位置。（民眾提供）

    現場人員利用工具找出楊男掉落位置。（民眾提供）

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