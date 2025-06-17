黃國昌國會播「偵訊音檔」 法務部：至表遺憾

法務部長鄭銘謙。（資料照）

2025/06/17 18:27

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨在司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙，播放一段「京華城案偵訊音檔」，鄭銘謙質疑「是不是AI生成？」黃國昌稱「是示範帶」；法務部今表示，無論播放的錄音檔案是偵訊錄音內容或示範帶，音檔內容已涉及審判中具體個案，有藉國會質詢干擾及影響審判中個案之虞，法務部對此不良示範，至表遺憾。

法務部指出，黃國昌未說明錄音檔來源、製作方式及是否為經合法程序取得，無法排除是經由剪輯，或以人工智慧技術合成，無論他播放的是偵訊錄音內容，或示範帶，未循法定程序，卻執此真偽不明檔案作為質詢使用，質疑檢察官有不正訊問情形，造成社會嚴重誤解與錯誤聯想，有害於檢察官依法行使職務的信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。

請繼續往下閱讀...

法務部並表示，訴訟程序中所取得的偵訊影音資料，是供訴訟準備與防禦使用，若律師將閱卷取得的資料作目的外使用，恐有違反個人資料保護法之虞，倘該行為經法院判刑確定，依律師法規定，律師應付懲戒；若將真實偵訊影片進行剪輯，並惡意扭曲內容、詆毀司法人員或司法機關，亦屬違反律師倫理規範行為，情節重大者，將構成應受懲戒事由。

法務部指，若以偽造或變造方式製作疑檢察官偵訊錄音，並公開散布，使社會大眾誤信為真，亦可能構成行使偽變造文書等罪責。

法務部表示，為維護司法公信力及程序正義，法務部將參考國民法官法規定與日本及德國等外國立法例，研議就偵查及審判資料使用等加以明文規範，以防杜不當使用與錯假訊息誤導，維護訴訟案件關係人名譽、隱私及安全，確保訴訟程序順利進行。

法務部並表示，法務部嚴格要求檢察官依法行使職權，並設有個案評鑑制度作為內部監督機制，訟案件當事人如認訊問過程有違法情事，應循法定程序主張權利，而非訴諸公審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法