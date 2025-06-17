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    超級路霸！空心磚放彰化花壇路面 民眾直呼「想要害死誰」

    彰化縣花壇鄉花壇街的空心磚路霸，警方到場了解，無人承認是自己擺放。（民眾提供）

    彰化縣花壇鄉花壇街的空心磚路霸，警方到場了解，無人承認是自己擺放。（民眾提供）

    2025/06/17 18:17

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕太扯了！彰化縣花壇鄉花壇街今天（17日）出現超級路霸，民眾發現路面邊線被人放了2塊空心磚。彰化警分局花壇分駐所派員了解，卻無人承認放置空心磚，警方強調，私自擺設路障有違安全之虞，將會依規定開罰。

    今天有民眾行經花壇街眼尖發現，竟有人把空心磚放在馬路上，還特地放在路面邊線的白線上，有人推測應該是特地放上去的，有可能是因為對面有電商取貨點，來取貨的人會停在對面一排民宅的門口，才會放上空心磚當路霸。

    但民眾認為，這樣的路霸根本是惡質，路霸就放在路面邊線上，只要有騎機車或是自行車的民眾一不小心撞到，很可能就會摔車了，真是太危險了，晚上視線不良，就會更可怕。

    花壇分駐所所長薛金河指出，派警員前往了解後發現，無人承認有擺放空心磚的行為，但有民眾願意排除路障，警方也同步宣導不得私設路障，影響用路人的行車危險。

    警方強調，如有私設路障的行為，將會依照交通管理處罰條例第82條處罰，而兩塊空心磚就先暫時排除於路邊，讓用路人可以順暢通行。

    彰化縣花壇鄉花壇街的空心磚路霸。（擷取自花壇人俱樂部）

    彰化縣花壇鄉花壇街的空心磚路霸。（擷取自花壇人俱樂部）

    空心磚路霸被民眾移至路邊。（民眾提供）

    空心磚路霸被民眾移至路邊。（民眾提供）

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