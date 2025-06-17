台南維冠倒樓29災戶提國賠求償1.9億 二審仍敗訴

台南206震災永康維冠大樓倒塌釀成115人死亡，其中29名受災戶提國賠1.9億餘元訴訟，台南高分院仍判受災戶敗訴。（資料照）

2025/06/17 18:20

〔記者王俊忠／台南報導〕2016年的206高雄甲仙大地震造成台南永康區維冠大樓倒塌釀115人死亡慘案，受災戶中的劉姓等29人對台南市府及市府工務局提出國賠之訴、求償2.7億元，一審被判敗訴；受災戶不服上訴二審、改求償國賠1.9億餘元，但仍被高等法院台南分院駁回落敗，此案還可上訴。

劉姓等29位受災戶主張，當年台南縣政府工務局有到興建大樓現場實際勘驗的義務，卻未到場實地勘驗，審查核發維冠大樓使用執照也未依據圖說實際勘查，沒有發現A棟、B棟1樓至4樓間隔戶牆拆除或沒有施做，違反當時的建築法規定，市府應對受災戶負起連帶國家賠償責任。

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但市府說，維冠大樓當年申請建照、隔年申請變更建照，均應適用行為時的法規，當年修正後的建築法就主管機關對建照審查方式，從「實質審查」轉為「形式審查」，走向行政與技術分立，政府主管機關僅負責建築行政上事務；而建築物工程與設備圖說、工程品質，則由簽證的專業人員負責。

台南地院審認，台南市政府並非此案賠償義務機關，不負國家賠償責任；加上改制升格前的台南縣府工務局公務員，在審核維冠大樓建照、變更設計建照及使用執照的過程，依案內所存卷證並無任何故意、過失或有怠於執行職務的情形，判決駁回受災戶們的求償。

受災戶不服上訴二審，台南高分院審指，依據當時法規，改制前的台南縣府工務局對於大樓建築結構設計部分審查，著重在審查申請者有無建築師簽證，僅負責建築行政上的事務；至於相關設計圖說及結構計算有無錯誤與施工是否偷工減料？或有違反法令等缺失，均屬設計大樓的建築師應簽證負責項目。維冠大樓送審時已有建築師簽證，改制前的南縣府工務局也依此送審資料做審核，難認有何違法之處。受災戶的舉證，無法證明縣府工務局與公務員在審核維冠建照、使照過程中有何故意、過失或怠乎職責的情形，其國賠請求無據，判不應准許。

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