陳歐珀涉收賄護航物流廠商收押禁見 抗告駁回確定

前立委陳歐珀涉收賄護航物流廠商，遭收押禁見2個月。（資料照）

2025/06/17 18:06

〔記者楊國文／台北報導〕前立法委員陳歐珀被控立委任內，涉收賄或不正利益約數百萬元，幫助商港承租業者「聯興國際物流公司」向台灣港務公司協調基隆港東岸碼頭減少租金，並推動有利聯興的「商港法」修法，台北地檢署認為陳有逃亡、勾串、滅證之虞，向台北地院聲請羈押禁見2個月獲准；陳歐珀不服提起抗告，高等法院認定陳有羈押必要，駁回抗告確定。

高等法院指出，陳歐珀涉犯貪污治罪條例第5條的「不違背職務收賄罪」、財產來源不明、洗錢等罪，犯罪嫌疑均屬重大，且所犯最輕本刑為5年以上徒刑的重罪，有逃亡之虞，也有事實足認有串證及滅證之虞。

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高院也指出，本案尚有相關犯罪事實及涉案人士有待調查，為確保偵查程序順利進行， 因此有羈押禁見必要，北院日前裁定羈押禁見，並無違誤誤或不當，陳歐珀提起抗告，為無理由，因此駁回。

檢廉獲報調查，陳歐珀於立委任內涉嫌收受洪英正每月定期匯款，運用立委職權以開公聽會等方式，為聯興爭取減少承租基隆碼頭的租金；2018年德國籍貨櫃輪「梅爾斯號」意外撞擊基隆東岸碼頭，致聯興承租的貨櫃儲運場的起重機等設施受損嚴重。

聯興疑似請託陳歐珀於2020年推動「商港法第72條」等修法，打算將船舶造成公有、民有商港設施受損，列為可勒令船舶停止作業或禁止出、入港的事由，以便未來發生類似事件時能獲全額賠償。

北檢本月3日指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀及其妻子徐慧諭、涉行賄的聯興國際物流公司時任負責人洪英正等9名被告到案，依不違背職務收賄、公務員財產來源不明、洗錢等罪，向北院聲請禁見陳歐珀獲准，另有多人獲交保。

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