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    首頁　>　社會

    拍裸照、性侵17歲少女惡狼 二審駁回仍判9年

    苗栗謝姓男子拍攝17歲少女性影像，並性侵得逞，上訴後台中高分院今天駁回，維持一審9年有期徒刑。（記者陳建志攝）

    苗栗謝姓男子拍攝17歲少女性影像，並性侵得逞，上訴後台中高分院今天駁回，維持一審9年有期徒刑。（記者陳建志攝）

    2025/06/17 18:21

    〔記者陳建志／台中報導〕苗栗一名謝姓男子，去年從交友網站認識1名17歲少女，以面交代儲「探探幣」約少女到住處，卻拉下鐵門阻止離去，拿出手電筒佯裝電擊棒恫嚇「你想電看看嗎？」脅迫少女脫掉衣褲下跪拍攝裸照，並以情趣用品跳蛋放進下體、性侵、口交得逞，謝男一審依違反兒童及少年性剝削防制條例判處9年徒刑，不服上訴二審，台中高分院審理後今天宣判，駁回上訴，仍維持9年徒刑。

    判決指出，謝姓男子2024年4月從「探探」交友軟體認識17歲的少女，卻以面交代儲「探探幣」約少女到住處，拉下鐵門阻止離去，少女趕緊聯繫友人拜託幫忙報警，謝男卻拿手電筒頂在少女肩膀，佯裝為電擊棒並向恫稱：「妳有被電過嗎？」、「妳想電看看嗎？」

    接著再拿出手銬，反銬少女雙手在背後，命她跪在床邊脫掉外褲及內褲，在少女不知情下從背後拍攝其跪姿、裸露部分臀部的性影像，接著又拿佯裝的電擊棒恫稱：「要1個東西塞在妳身體裡面或是要被電？」並以左手掐住脖頸，強行撫摸身體，並持跳蛋進入少女下體，接著性侵、口交得逞，直到警方到場將他逮捕。

    謝男犯案後要求少女向警方稱：「等一下警察來，妳就說沒事就好」，警方訊問時還一度辯稱兩人是合意性交，不過審理時坦承犯行，表示拍照是要滿足自己性慾、供自己留念，不過否認有褪去少女褲子。

    苗栗地院依違反本人意願的方法使少年被拍攝性影像罪，判處9年徒刑，謝男認太重上訴二審。

    台中高分院審理後，今天審結宣判，認為謝男上訴無理由，一審量刑適法無違誤，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

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