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    宜蘭扇子瀑布驚魂! 溪水暴漲5溯溪客危急 消防員神救援脫困

    宜蘭南澳扇子瀑布溯溪遊客受困，消防局人員協助橫越湍急河面脫困。（圖由宜縣消防局提供）

    宜蘭南澳扇子瀑布溯溪遊客受困，消防局人員協助橫越湍急河面脫困。（圖由宜縣消防局提供）

    2025/06/17 17:47

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉扇子瀑布今天（17日）有2男3女前往溯溪，不料午後下起暴雨，南澳北溪溪水暴漲，5人來不及撤離受困溪流對岸，宜縣消防局派員到場架設橫渡固定點，歷經1個多小時驚險救援，將五名遊客護送過河安全脫困。

    5名遊客今天到南澳鄉扇子瀑布溯溪，當地上午陽光普照，午後突然下大雨，一行人來不及撤離，返程途中發現南澳北溪溪水湍急，困在對岸動彈不得，宜縣消防局獲報後調派第4消防大隊、南澳及觀音分隊救援，下午2點抵達現場時，南澳北溪已成滾滾洪流。

    消防局人員就地成立前進指揮所，持續叮嚀對岸受困者留在高地，切勿自行渡溪，因水勢湍急，救援人員無法直接橫渡，透過拋繩在河川兩岸架設橫渡固定點，運用專業配備與水流推力，將受困者綁上繩索，護送他們橫渡河面安全過河，經過1個多小時救援，受困遊客全數上岸，經過檢傷，每人身體狀況良好，無需送醫。

    宜蘭縣消防局表示，溯溪為高風險戶外運動，必須具備專業知識與裝備，並隨時留意氣候變化，建議大家進行此類活動應由合格教練帶領，事前擬定周詳計畫與撤離路線，切勿輕忽山林天氣的瞬息萬變，才能在安全前提下盡情探索大自然。

    南澳鄉南澳北溪今天午後溪水暴漲，遊客無法渡河。（圖由宜縣消防局提供）

    南澳鄉南澳北溪今天午後溪水暴漲，遊客無法渡河。（圖由宜縣消防局提供）

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