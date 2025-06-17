舉頭三尺有監視器！ 撞倒「小老婆」落跑 特斯拉3小時被逮

特斯拉迴轉掉頭時，不慎撞倒蘇男機車逃逸。（民眾提供）

2025/06/17 18:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區蘇姓市民近日將心愛機車停在停車格，隔天準備騎車時，驚見平時擦得發亮的「小老婆」倒臥路面，車殼、倒後鏡多處擦傷變形，氣得立刻撥打110報案，員警獲報調閱鄰近大樓監視器，緊盯螢幕搜尋可疑跡證，終於鎖定一輛涉嫌肇逃的紅色電動車，進一步揪出車主開罰，還蘇男公道。

台中市第三分局交通分隊警員林益聖，前天中午獲報前往東區富榮街處理一起交通事故，蘇男表示，前一晚將機車停放住家附近的路邊停車格內，未料稍早準備外出時，竟發現愛車傾倒在地，見到平時呵護有加的「小老婆」車身出現多處擦痕，讓他既心痛又氣憤，當下立即報警求助。

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林員隨即陪同蘇男一起調閱鄰近大樓的監視器，林員緊盯螢幕從深夜搜尋至白天，不放過任何蛛絲馬跡，皇天不負苦心人，約莫兩小時後，終於鎖定一輛紅色電動車涉案，根據監視器畫面顯示，該電動車駛入巷弄後發現此路不通，在狹小巷弄迴轉掉頭時，不慎撞倒蘇男機車，然駕駛未下車查看，隨即掉頭離去，整個過程不到一分鐘。

警方立即聯繫36歲郭姓男子到案說明，起初辯稱，當日確實曾到附近找朋友，但否認有碰撞車輛，直到警方出示監視器畫面，他才啞口無言不再辯解，警方對郭男肇事後未依規定處置的行為依法舉發，並協助蘇男處理後續賠償事宜，蘇男對警方不到3小時即查明真相、迅速破案效率表示高度肯定與感謝。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故時，應立即報警並留在現場等候警方到場處理，避免因逃逸行為而面臨更嚴重的法律後果，影響自身權益與他人安全。

特斯拉保桿左下方有刮損。（民眾提供）

蘇男的心愛機車多處受損。（民眾提供）

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