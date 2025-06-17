前國民黨縣議員劉明坤屢違廢清法 危害枋寮遭羈押禁見

屏東地檢署偵辦鍇霖公司違法清理事業廢棄物案，將前議員劉淼松羈押禁見。（地檢署提供）

2025/06/17 17:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署偵辦鍇霖企業股份有限公司（簡稱鍇霖公司）違法清理事業廢棄物案，查出公司負責人、前國民黨縣議員劉明坤（原名劉淼松）涉嫌及工地負責人陳永謀自今年1月起，未依核准廢棄物清理計畫書處理營建混合物，僅製造作業假象，屏東地院17日裁定兩人羈押禁見，禁止接見通信及收受物件。

屏東地檢署由檢察官楊士逸領軍，聯合環境部、調查局及刑事警察局南部中心，本月3日持搜索票查扣鍇霖公司廠區等9處，現場開挖發現大量黑色廢塑膠混合物及廢輪胎，散發異味且部分呈燃燒態樣，環境污染觸目驚心。發現該公司將未處理廢棄物非法傾倒於枋寮鄉、東港鎮多處農業及國有土地，總量逾2.29萬立方公尺，部分魚塭因此填平，嚴重破壞環境。劉明坤與工地負責人陳永謀更虛報資料，規避主管機關查緝，並非法回填廢塑膠殞渣於廠區，違反廢棄物清理法。專案小組訊問劉明坤、陳永謀等14人，認定兩人涉犯廢棄物清理法及刑法業務登載不實罪，且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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雖法院初裁劉明坤交保10萬元、陳永謀6萬元，檢方抗告成功，高等法院高雄分院撤銷原裁定，屏東地院17日改裁兩人羈押禁見，禁止接見通信及收受物件。屏東地檢署強調，近年違法棄置營建混合物案件頻傳，影響土壤、水源及空氣品質，破壞國土規劃，將持續與環境部、警政系統合作，嚴查環保犯罪，呼籲業者勿心存僥倖，違法必究，以守護民眾健康及環境永續。

曾是屏東五連霸議員劉淼松，本屆未挑戰6連霸放棄參選，也是因近年自家工廠廢棄物案搞得灰頭土臉，地方人士指出，劉淼松曾連任5屆縣議員，真實原因恐跟自家工廠長期污染自己選區案有關，如今換了名字，但工廠汙染狀況仍未斷絕，更讓地方居民怒斥，鍇霖公司長期違規，挨罰紀錄「罄竹難書」，卻屢犯不改，嚴重危害枋寮水土，堪稱毒瘤。

鍇霖公司未依核准廢棄物清理計畫書處理營建混合物，僅製造作業假象。（地檢署提供）

地檢署開發查辦鍇霖公司。（地檢署提供）

鍇霖公司未依核准廢棄物清理計畫書處理營建混合物，僅製造作業假象。（地檢署提供）

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