為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中士劉立齊刺探軍機判刑定讞未到案 高院裁准沒入2萬保證金

    中士劉立齊未到案執行，高檢署認定劉已逃匿，向法院聲請沒入保證金新台幣2萬元，高等法院日前裁准。（資料照）

    中士劉立齊未到案執行，高檢署認定劉已逃匿，向法院聲請沒入保證金新台幣2萬元，高等法院日前裁准。（資料照）

    2025/06/17 17:32

    〔記者楊國文／台北報導〕軍職退伍的台商陳裕炘、謝秉成被吸收為共諜，返台利誘時任中校謝孟書等七名軍士官洩密，不僅拍攝「我願意投降解放軍」影片，謝孟書甚至應允以1500萬美元（約4.7億元台幣）代價駕駛「CH-47」軍用直升機叛逃，經檢調及時破獲，7名軍士官被判1年6月至13年不等徒刑定讞，其中，被判刑1年6月的中士劉立齊未到案執行，高檢署認定劉已逃匿，向法院聲請沒入保證金新台幣2萬元，高等法院日前裁准。可抗告。

    檢調調查，陳裕炘2021年9月利誘少校蕭翔云加入發展共諜組織，蕭陸續吸收退役袍澤謝秉成、時任金防部少校康奕彬、花防部少校何信儒等人加入。蕭將自己與康、何提供的國家機密交給陳男，並轉交賄款，蕭收賄62萬、康70萬、何60萬元。

    檢調查出，謝秉成之後又吸收3名軍士官洪睿洋、謝孟書及陸駿方。謝、洪提供601旅實兵演習等軍事資料給陳，謝秉成並教唆謝孟書駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃投敵；陸駿方等數名軍官另受金錢誘惑，配合拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片賺取報酬。

    另外，中士劉立齊在2023年5月20日利用值班機會，將無閱覽權限的軍事機密攜入值日官寢室，以此方式刺探軍事機密。2023年7月，高檢署指揮調查局發動搜索、約談，起訴軍士官共10人。

    最高法院今年2月將涉案現退役軍士官全數判刑定讞，刑期從1年6月至13年不等徒刑，最重者為時任陸軍化生放核訓練中心少校蕭翔云13年、陸軍航特部中校謝孟書9年、中校退伍多年的台商謝秉成8年、花防部少校何信儒7年4月、金防部少校康奕彬7年2月、陸軍上尉洪睿洋7年、陸駿方5年6月、台南後備旅中士劉立齊1年6月，另外，吳姓軍官無罪，台商陳裕炘被起訴，但審理時屢傳不到，遭通緝。

    全案定讞後，檢方傳喚軍士官到案執行，其中，被依陸海空軍刑法第22條「刺探軍事機密罪」判刑1年6月定讞的前中士劉立齊卻未到案執行，高檢署囑託高地檢署拘提劉，仍拘提無著，高檢署認定劉已逃匿，日前向高等法院聲請將劉繳納的保證金沒入。

    高院審酌高檢署、雄檢拘報告書等事證，認定高檢署聲請沒入該保證金2萬元，於法有據，因此裁准。此案可抗告。

    資深法界指出，司法實務上，若檢方對判刑定讞者執行不著，聲請沒入保證金獲准確定後，將發佈通緝。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播