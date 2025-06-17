中士劉立齊刺探軍機判刑定讞未到案 高院裁准沒入2萬保證金

中士劉立齊未到案執行，高檢署認定劉已逃匿，向法院聲請沒入保證金新台幣2萬元，高等法院日前裁准。（資料照）

2025/06/17 17:32

〔記者楊國文／台北報導〕軍職退伍的台商陳裕炘、謝秉成被吸收為共諜，返台利誘時任中校謝孟書等七名軍士官洩密，不僅拍攝「我願意投降解放軍」影片，謝孟書甚至應允以1500萬美元（約4.7億元台幣）代價駕駛「CH-47」軍用直升機叛逃，經檢調及時破獲，7名軍士官被判1年6月至13年不等徒刑定讞，其中，被判刑1年6月的中士劉立齊未到案執行，高檢署認定劉已逃匿，向法院聲請沒入保證金新台幣2萬元，高等法院日前裁准。可抗告。

檢調調查，陳裕炘2021年9月利誘少校蕭翔云加入發展共諜組織，蕭陸續吸收退役袍澤謝秉成、時任金防部少校康奕彬、花防部少校何信儒等人加入。蕭將自己與康、何提供的國家機密交給陳男，並轉交賄款，蕭收賄62萬、康70萬、何60萬元。

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檢調查出，謝秉成之後又吸收3名軍士官洪睿洋、謝孟書及陸駿方。謝、洪提供601旅實兵演習等軍事資料給陳，謝秉成並教唆謝孟書駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃投敵；陸駿方等數名軍官另受金錢誘惑，配合拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片賺取報酬。

另外，中士劉立齊在2023年5月20日利用值班機會，將無閱覽權限的軍事機密攜入值日官寢室，以此方式刺探軍事機密。2023年7月，高檢署指揮調查局發動搜索、約談，起訴軍士官共10人。

最高法院今年2月將涉案現退役軍士官全數判刑定讞，刑期從1年6月至13年不等徒刑，最重者為時任陸軍化生放核訓練中心少校蕭翔云13年、陸軍航特部中校謝孟書9年、中校退伍多年的台商謝秉成8年、花防部少校何信儒7年4月、金防部少校康奕彬7年2月、陸軍上尉洪睿洋7年、陸駿方5年6月、台南後備旅中士劉立齊1年6月，另外，吳姓軍官無罪，台商陳裕炘被起訴，但審理時屢傳不到，遭通緝。

全案定讞後，檢方傳喚軍士官到案執行，其中，被依陸海空軍刑法第22條「刺探軍事機密罪」判刑1年6月定讞的前中士劉立齊卻未到案執行，高檢署囑託高地檢署拘提劉，仍拘提無著，高檢署認定劉已逃匿，日前向高等法院聲請將劉繳納的保證金沒入。

高院審酌高檢署、雄檢拘報告書等事證，認定高檢署聲請沒入該保證金2萬元，於法有據，因此裁准。此案可抗告。

資深法界指出，司法實務上，若檢方對判刑定讞者執行不著，聲請沒入保證金獲准確定後，將發佈通緝。

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