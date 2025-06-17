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    41歲獨子遭飼料廠玉米粉碎機輾死 母捶胸痛哭「我的心肝真痛」

    彰化楊姓男子送醫搶救不治，楊母在醫院外哭倒癱軟，不停搥胸痛哭：「我的心肝真痛啊」。（民眾提供）

    彰化楊姓男子送醫搶救不治，楊母在醫院外哭倒癱軟，不停搥胸痛哭：「我的心肝真痛啊」。（民眾提供）

    2025/06/17 16:45

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮今（17）日上午發生一起工安意外，41歲楊姓男子在飼料工廠內清潔玉米粉碎機時，不慎滑落機具內，右腳遭夾住，受困超過1個半小時，消防人員破壞機器後將他救出，右腳幾乎輾碎變形，送醫搶救仍傷重不治。噩耗傳來，楊母在醫院外哭倒癱軟，不停搥胸痛哭：「我的心肝真痛啊！」

    該起事故發生於上午10時48分，北斗消防分隊獲報趕抵現場，發現楊男卡在機具內，且右腳嚴重夾傷，消防員難以用現有機具破壞，趕緊聯絡機械廠商到場拆解設備，直至中午12時15分才將人救出，但楊男已大量失血，呈現無生命跡象狀態，緊急送往員林基督教醫院搶救。

    員基醫院表示，傷者右大腿為開放性骨折、嚴重變形，急救近2小時後仍於下午2時08分宣告不治。

    據了解，楊男是家中獨子，未婚，平日孝順貼心。母親接到消息趕赴醫院，一度情緒潰堤，得知兒子死訊後一度哭倒癱軟在家屬身上，不停捶胸痛哭「我的心肝真痛」，場面令人鼻酸。楊父旁伴安慰，神情哀痛。

    飼料廠老闆也陪同趕抵醫院，神情沉重地向家屬鞠躬致歉，強調楊男在廠內任職10多年，經驗豐富，對機台操作熟稔，沒想到會發生意外，他感到非常遺憾與難過。

    楊男不慎滑落玉米粉碎機內，右腳遭夾住，受困超過1個半小時，救出時已無生命跡象。（民眾提供）

    楊男不慎滑落玉米粉碎機內，右腳遭夾住，受困超過1個半小時，救出時已無生命跡象。（民眾提供）

    員基醫院表示，傷者右大腿為開放性骨折、嚴重變形，急救近兩小時後仍宣告不治。（員林基督教醫院提供）

    員基醫院表示，傷者右大腿為開放性骨折、嚴重變形，急救近兩小時後仍宣告不治。（員林基督教醫院提供）

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