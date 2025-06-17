台中黑戶青年身世坎坷 父親一紙出生證明難認定親子關係

黑戶青年被父親趕出家門，流落街頭，靠撿回收果腹。（蘇乙青提供）

2025/06/17 16:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市21歲黃姓黑戶青年坎坷身世曝光後，引發外界關注，雖黃父持有出生證明，但無法證明父子關係，無法以此辦理戶籍，台中市府將儘快安排進行親子鑑定，辦領認領登記，幫助青年取得身分，才能進行後續輔導、學習及就業。

黃姓青年被父親趕出家門後流落街頭，撿拾回收物變賣果腹，北屯區北京里長蘇乙青發現後聯絡上黃父，對方允諾會帶兒子去報戶口，但過了一個月青年仍在街頭流浪撿回收，因此帶他回里服務處安置通報，青年則說，爸爸曾帶兒子去剪髮、拍照，去戶政所申辦，但缺少證件未辦成。

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社會局將青年安置中途之家收容，也帶他去心理、社交等相關課程，由於當務之急就是為青年辦戶口，取得身分，目前社會局與警方連繫上62歲的黃父，黃父表示，自己沒念什麼書，不知道怎麼報戶口，女方也在兒子3、4歲時突不告而別，他也不知道如何幫兒子報戶口，曾數次帶兒子要去辦戶口，但生母失聯、除了一紙出生證明，又無其他相關文件佐證，相關流程讓他覺得很複雜，才會一再耽擱，未讓兒子就學、打疫苗。

黃父平日做回收、打零工，父子相依為命，今年2月認為孩子已經21歲，應該能夠獨立自立自強，才把孩子趕出去。社會局透露，黃父也是弱勢者，兒子黑戶事件被發現受到關注，對外界很不信任，持有兒子出生證明，經社工查看確實為真，但出生證明不給拍照、影印，也不願交給他人，僅強調會配合為兒子申辦戶口，社會局已啟動程序，盡快帶黃父與青年做親子鑑定，完成認領登記、辦戶口，就能拿到身分證，再討論接下來的生活規劃及國民補習教育資源，市府也將專案協助青年做健檢。

據青年陳述，親人除了爸爸，偶爾也有叔叔（爸爸的弟弟）來套房看他和爸爸，不過互動不多，對叔叔不太有印象；接觸他的社工也說，青年因為缺少學習刺激少，心智程度不足，但其實滿聰明的，有自己的想法，許多事經過幾次學習就會上手，不斷強調自己長大了，希能工作養爸爸。

今天也是青年的生日，蘇乙青已買好蛋糕，要帶他上餐館吃飯，過人生的第一次生日，但黑戶事件受到社會關注，青年也受到社會局保護而取消，不過仍早早將買好蛋糕送到社工手上，並送上愛心民眾提供的棉被、書籍、衣褲與鞋子，社會局說將為青年過生日，邀中途之家的住民共同慶生，一定有儀式感。

黑戶青年被父親趕出家門，流落街頭，靠撿回收果腹。（民眾提供）

黑戶青年今天生日，里長蘇乙青買好蛋糕讓他慶生。（蘇乙青提供）

黑戶青年坎坷身世讓人疼惜，愛心民眾募集物次，希望讓他過好一點。（民眾提供）

黑戶青年被父親趕出家門，流落街頭，靠撿回收果腹。（民眾提供）

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