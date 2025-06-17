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    「百億總裁」陳政谷羈押期滿拒交保！為3.5億保金、電子監控槓地院

    九州集團「百億總裁」陳政谷（中）。（資料照）

    九州集團「百億總裁」陳政谷（中）。（資料照）

    2025/06/17 16:38

    〔記者陳建志／台中報導〕前刑事局警政監林明佐涉與博弈集團勾結，洩密給九州集團「百億總裁」陳政谷等人，陳政谷原裁定2億交保撤銷後，4月更裁提高為3.5億，陳政谷卻當庭拒絕交保，稱「願意進去關」，一審延長羈押以3次為限，今天原羈押期滿可釋放，不過台中地院昨又裁定3.5億元交保，外加電子腳鐐監控又被陳政谷拒絕，是否可釋放將視地院合議庭最新裁定結果而定。

    台中地檢署起訴指出，此案源起於橋頭地檢署2021年間偵辦詐欺案，發現贓款流向台中市的剛谷公司，協請中檢偵辦，台中地檢署偵辦發現，剛谷公司隸屬於九州集團，該集團用自己開發的第三方支付系統OnePaid，提供給博弈集團及詐欺集團洗錢，中檢指揮警方與調查局，從去年5月起陸續發起10波搜索，並發現林明佐涉嫌當「內鬼」勾結九州集團總裁陳政谷。

    台中地檢署去年8月偵結，起訴林明佐、陳政谷、徐培菁與綽號「洪中」的洪姓幹部和剛谷公司負責人李姓男子（45歲）等32人，其中林明佐、陳政谷等人都已先後出庭，對於檢方指控幾乎是全盤否認。

    台中地院今年3月中首次裁定陳政谷、林明佐，各以2億元、1200萬元交保，經抗告後台中高分院撤銷發回，台中地院3月26日更裁，維持同樣金額交保，但對2人均加電子腳鐐監控，台中高分院二度撤銷，並直言陳政谷旗下九州財力雄厚，與交保金額顯不相當。

    台中地院4月14日再次裁定，將陳政谷保金提高至3.5億元，加上電子腳鐐監控、定期向派出所報到，但陳政谷當庭拒絕，表示「願意進去關」，地院尊重其決定，自4月18日起第3次延長羈押2月。

    陳政谷因本案被檢方聲押獲准3個月，加上院方接押（3個月）、延押3次（6個月），剛好滿一年，因陳政谷涉案起訴的洗錢、賭博等罪名均為所犯最重本刑為10年以下有期徒刑之罪，第一審延長羈押以3次為限，羈押期間原本在今天屆滿，要在今天釋放。

    不過台中地院昨裁定陳政谷需具保3.5億元，並加上電子腳鐐科技監控，今天中午法院派員進入看守所為陳加裝電子腳鐶，被陳政谷拒絕，目前雙方仍在僵持中。

    台中地院表示，因檢察官請求做出3.5億保金、電子腳鐶的裁定，是否能今天釋放將視合議庭的最新裁定。法界則認為，中院合議庭可能依刑事訴訟法第108條第8項規定，讓陳政谷繼續羈押。

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