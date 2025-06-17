黑戶青年首度過生日！「再生父母」湧祝福：來年帶他坐飛機慶生

6月17日是青年滿21歲生日，民眾這2天紛紛寄送禮物到里長蘇乙青辦公室。（民眾提供）

2025/06/17 16:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市21歲黃姓黑戶青年原訂今（17日）迎來人生首次生日慶祝，餐桌上將出現他夢想中的速食大餐，沒想到就在生日前夕因故緊急取消，讓關心他的熱心「再生父母」們心疼不已，除持續在群組湧入祝福，也有人說，或許來年生日可以舉辦相見會活動，甚至搭飛機慶生，填補他過去所失去的愛。

有關青年的身分和戶籍，爸爸向警方表示，青年的媽媽是外籍移工，兩人曾共同撫養孩子但沒有婚姻關係，所以，社工也聯繫父親，先取得出生證明等相關文件，協助父子做親子鑑定，待協助青年取得身分，再討論接下來的生活規劃及國民補習教育資源，若有適合的工作機會也會媒合轉介，積極輔導他回歸社會。

請繼續往下閱讀...

另發現黃男是黑戶的里長蘇乙青也向媒體透露，因為情況變得太過混亂，因此今天原本要帶黃男去吃人生第一次速食也被迫取消，蘇里長表示，為避免打擾安置進度，暫時不前往探視，但成立的「再生父母」群組，仍湧入大批善心及熱心民眾集結祝福，讓孩子知道自己並不孤單。

群組中湧入滿滿關心，有人說：「謝謝里長的無私與行動力，若有需要小額捐款一定願意支持。」也有人留言：「祝他生日快樂，願未來每一年都能過得更好。」有愛心民眾提議，等孩子安頓好後，可安排人生第一次搭遊覽車、火車甚至飛機，補回過去錯失的旅程。

蘇里長則說，在今天孩子生日之際，大家表達心意與祝福，格外有意義，目前青年用度無虞，尚不需要物資或金錢援助，有待日後他離開安置所的時候，可能需要租房子、繳學費、添購家具等，屆時會在群組裡通知大家，到時候再想看看怎麼來幫他！

蘇也貼心提醒：「目前不會為孩子開設捐款帳戶，也不會私訊要求資助，請大家防範詐騙。」

他更表示，有請社工幫孩子記錄人生的第一個慶生會的影像，將來為他做成一個成長影像檔，看看能不能要到適當的照片可以放上群組分享他的喜悅，陪他一起長大、彌補失落的歲月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法