女大生網戀高富帥以為走桃花運 想見面卻要付4萬保證金

女大生在交友軟體認識男網友「小石頭」，以為遇上高富帥，赴約卻被索4萬元點數還遭傳血腥照恐嚇，幸巡邏警察經過即時協助，才未受騙。（民眾提供）

2025/06/17 16:04

〔記者王捷／台南報導〕1名女大生在交友軟體結識男網友「小石頭」，對方照片看起來高富帥，她以為自己運氣好，沒想到要碰面時就出意外，對方突然要求她買4萬元點數，並傳血腥照恐嚇，還好警方巡邏車經過，女大生上前求助才知道被騙。

女大生向台南市警二分局南門派出所巡邏員警報案稱，她日前透過社交軟體認識「小石頭」，對方自稱公關公司成員，雙方加LINE後互動熱絡，昨天下午5時許約在五妃街超商碰面。沒想到對方突稱因合約限制，首次見面須先購買4萬元Apple點數作為保證金，並拍照傳給經紀人確認。

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對這個突如其來的要求，女大生感到懷疑，對方隨即傳送多張血腥照片，並聲稱經紀人是幫派成員，要求儘速處理，否則將有後果。她當場感到不安，見警車經過便攔下巡邏員警求助。

警方聽取說明後，判斷為典型交友詐騙，耐心勸導她勿聽從指示購買點數，成功保住其積蓄。警員李英誌、黃致翔表示，詐團慣用手法是以曖昧、親切話術建立信任，再以點數或保證金名義要求付款，並在被害人遲疑時恐嚇逼迫上鉤。

南警二分局提醒，交友軟體難以查證身分真偽，民眾勿隨意提供個資或配合金錢要求，若遇疑似詐騙，應立即撥打165或110報案，以防財物損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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