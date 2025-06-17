移工騎車撞人肇逃 疑變裝「拆車牌」扯出案外案

南投竹山機車與單車發生車禍，但機車騎士卻肇逃，事後竟還拆車牌，警方追捕壓制還遭咬傷，最後仍順利逮捕歸案。（圖由竹山警方提供）

2025/06/17 15:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮市區16日下午發生機車與單車擦撞事故，惟機車騎士肇事逃逸，竹山警方循線追查，之後在附近發現騎士竟在拆車牌立即上前圍捕，不料騎士極力反抗還咬傷員警，最後增派警力才壓制就逮，經查騎士為越南籍逃逸移工，惟衣著與發生車禍當下不同，現正釐清是「變裝」拆車牌，或是教唆他人協助拆車牌，之後訊後也將依妨害公務等罪移送法辦。

竹山警方表示，鎮上市區竹山國中前，昨發生機車與單車擦撞事故，2車均為同向車輛，惟單車行經路口試圖轉彎，但後方機車卻要超車，以致2車在路口發生碰撞，騎士雙雙倒地，事後機車騎士雖有扶起單車騎士，但卻逕自離去涉嫌肇逃。

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之後轄區員警獲報追查，並在附近發現肇事機車與1名男子正在拆車牌，立即上前追捕，男子拔腿狂奔，但仍被警方追上，惟壓制過程男子不斷抵抗，甚至還咬傷員警、扯壞員警眼鏡，所幸員警就醫後僅有輕傷，並無大礙。

警方指出，落網男子為越南籍逃逸移工，惟身穿衣著與車禍當下不同，不排除是「變裝」之後才拆車牌，甚至有可能另外找人幫忙拆車牌，目前正在釐清當中，之後也將依妨害公務、公共危險罪送辦，並移請移民署南投專勤隊處置遣返。

南投竹山機車與單車發生車禍，但機車騎士卻肇逃，事後竟還拆車牌，警方追捕壓制男子，惟衣著與發生車禍當下不同，警方正在釐清是否為同一人所為。（圖由竹山警方提供）

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