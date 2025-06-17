「遊艇界李宗瑞」下藥FM2性侵醉倒女子 判賠135萬確定

高院民事庭今判「遊艇界李宗瑞」張志傑應賠償被害人135萬元確定。（資料照）

2025/06/17 15:41

〔記者楊國文／台北報導〕有「遊艇大亨」稱號的張姓男子，2017年涉嫌在北市忠孝東路鬧區，將俗稱強姦藥丸的FM2讓唱完KTV酒醉路倒的年輕女子服用，並撿屍到附近旅館口交性侵，還拍攝她裸露下體影片及照片，但張男否認犯行，被害人不甘受辱提告、求償，刑事部份，張男被判刑10年定讞，高等法院民事庭今判張男應賠償135萬元確定。

張男現年50多歲，曾在軍情局擔任情報員，派駐過墨西哥等處，中校退伍後開始經營遊艇生意，甚至曾在網路上炫耀自己有法國藍帶廚藝學院甜點學歷，更有多名大咖明星搭過他的遊艇，但性侵案爆發後，被媒體冠上「遊艇界李宗瑞」的稱號。

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檢方指控，張志傑2017年5月在台北市麗池國賓大樓樓梯間將酒醉女子帶往大佳河濱公園性侵，被判拘役115日及2年徒刑，但獲緩刑5年。

張志傑不知悔改，2017年12月，涉嫌在台北市某錢櫃KTV附近，讓酒醉路倒的妙齡女子服用氟硝西洋（俗稱FM2），趁她神智不清時，將她帶到東區統領百貨樓上某旅館強迫替他口交，並拍攝她裸露下體影片及照片。

被害女子事後提告，並求償400萬元。張男否認犯行，但高等法院不採信其辯詞，判決10年徒刑，上訴後，最高法院駁回上訴定讞。

民事部份，台北地院判決張男應賠償135萬元，張男不服，上訴高等法院。

高院審理認為，被害人和同事離開KTV及陪同事至住家巷口時，仍神智正常，且被害人鍾情於女性，當時也正逢生理期，不可能會願意陪同不認識的張男至旅館進行性行為，或拍攝裸露下體的影片、照片，被害人到旅館出現暫時性失憶、昏睡、說話含糊等症狀，應該與張男讓被害人服用FM2所致。

高院指出，考量張男對被害人涉犯以藥劑強制性交、無故拍攝身體隱私部份等行為，侵害其身體權、性自主權、隱私，情節重大，並造成被害人極大痛苦，賠償135萬元為適當，駁回上訴確定。

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