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    72歲外送員等紅燈突倒下失去意識 警巡邏路過CPR救回一命

    陳姓外送員行經新北市中和興南夜市旁時，疑因身體不適突然倒地，當場失去呼吸心跳。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓外送員行經新北市中和興南夜市旁時，疑因身體不適突然倒地，當場失去呼吸心跳。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/06/17 14:27

    〔記者陸運鋒／新北報導〕陳姓外送員今天上午11時許，在新北市中和興南夜市旁時停等紅燈時，疑因身體不適連人帶車倒地，且逐漸失去呼吸心跳，巡邏員警恰巧路過見狀後，隨即上前實施CPR心肺復甦術，同時通報救護車前來接手，所幸陳男送醫恢復心跳，救回寶貴一命。

    中和警分局表示，72歲陳男為外送員，當時行經中和興南路一段、信義街口停紅燈時，疑因身體不舒服突然在車陣中倒下，當場失去意識且無呼吸心跳，眾人見狀後紛紛上前關心。

    此時，轄區南勢派出所員警陳冠傑巡邏經過，隨即下車連忙對陳男實施CPR，同時致電新北消防局派遣救護車前來，由救護人員接手施救後，成功協助陳男恢復呼吸心跳，並送往衛福部立雙和醫院治療。

    警方指出，陳男目前生命跡象逐漸穩定，已連繫家屬前來，將了解是否有相關病史或是中暑所導致。

    南勢派出所員警陳冠傑巡邏經過見狀，隨即下車連忙對陳男實施CPR心肺復甦術，同時通報救護車前來接手送醫，最後陳男恢復呼吸心跳，救回寶貴一命 。（記者陸運鋒翻攝）

    南勢派出所員警陳冠傑巡邏經過見狀，隨即下車連忙對陳男實施CPR心肺復甦術，同時通報救護車前來接手送醫，最後陳男恢復呼吸心跳，救回寶貴一命 。（記者陸運鋒翻攝）

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