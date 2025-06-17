竹科工程師偷吃女同事 妻抓姦小三竟「躲廁所」

竹科工程師偷吃女同事，新竹地院判丈夫必須賠償妻子20萬元。（示意圖）

2025/06/17 14:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚13年的竹科陳姓工程師，被妻子發現與女同事「互動親密」，不僅多次單獨前往對方租屋處共處數小時，甚至被妻子返家時撞見小三「躲廁所」，憤而訴請休夫，並求償60萬元精神撫慰金。新竹地院審理認定陳男行為已嚴重破壞婚姻，判准離婚，並須賠償妻子20萬元。

張女指控，早在2017年就發現丈夫陳男行為異常，不僅常在下班後與女同事單獨外出，甚至陪對方到婦產科看診。2019年5月她發現丈夫多次前往小三租屋處，兩人共處一室數小時，甚至一同騎車出遊。

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去年3月，張女返回住處時，竟發現丈夫與小三共處，小三見狀立刻躲進廁所，事後丈夫僅輕描淡寫稱「只是同事來借廁所」，她忍無可忍憤而提告離婚，並指控丈夫與小三「關係匪淺」，侵害其配偶權。

法院調閱兩人對話紀錄，發現小三曾傳訊：「好想你喔！」、「我比誰都在乎你！」等曖昧內容，甚至替陳男拍攝「裸背刺青照」。陳男則向小三保證：「她懷疑，我打死也不會認！」

法官認為，陳男行為已嚴重破壞婚姻信任，且分居長達5年，感情難以挽回，因此判准休夫，至於精神賠償部分，法官判陳男需賠償20萬元。

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