苗栗推動「結帳還鄉」專案 防堵移工帳戶淪詐騙工具

為防制移工銀行帳戶淪為洗錢工具，縣警察局及縣府勞動及青年發展處共同推動「結帳還鄉」行動方案，號召業主加入，協助移工約滿離境即結清帳戶，共同防詐。（記者彭健禮攝）

2025/06/17 14:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警局近來查獲多起外籍移工淪為詐騙集團車手，以及利用離台移工在台帳戶做為詐騙集團人頭帳戶案件。為防制移工銀行帳戶淪為洗錢工具，縣警察局及縣府勞動及青年發展處共同推動「結帳還鄉」行動方案，號召業主加入，協助移工約滿離境即結清帳戶，共同防詐。

苗縣警察局統計，今年1至5月期間，因涉及詐欺或違反洗錢防制法而遭裁處告誡案件計有382件，其中外籍帳戶即佔16.80％，並查獲60多名移工販賣帳戶，顯見隨著詐騙集團取得人頭帳戶難度日益提高，收購觸角早已轉向收購外籍移工帳戶。

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縣警局及勞青處共同推動「結帳還鄉」行動專案，今天上午由縣長鍾東錦主持啟動，結合外國駐台機構、在地廠家及人力仲介公司，共同防範外籍移工帳戶淪為詐團洗錢工具。

鍾東錦於會中並致贈感謝狀予億光電子公司，表彰該公司善盡企業社會責任，透過勞資雙方協議，由仲介協助將約滿移工銀行帳戶結清，另移工離台後的退稅或其他款項則委由公司仲介匯回其母國銀行帳戶，讓移工無須將提款卡交給在台友人領取退稅款項，安全又有保障，更有效防範帳戶遭不當利用，值得借鏡。

億光公司協理丁建明也說明，公司於8年前即開始實施外籍同仁離境結清帳戶手續，工作期間並加強法令宣導，近5年共聘用627人，完全零詐騙紀錄。

縣府將進一步邀請在地僱用外籍移工公司與仲介參與此方案，並至各大聘用外籍移工廠區宣導法令，終結外籍移工人頭帳戶亂象，讓移工清楚認識我國法律，避免涉詐而影響其在台工作權益。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

縣長鍾東錦於會中並致贈感謝狀予億光電子公司，表彰該公司善盡企業社會責任，透過勞資雙方協議，由仲介協助將約滿移工銀行帳戶結清。（記者彭健禮攝）

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