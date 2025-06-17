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    買水果對女店員伸鹹豬手 惡男犯行全都錄

    買水果對女店員伸鹹豬手，惡男犯行全都錄。（情境照）

    買水果對女店員伸鹹豬手，惡男犯行全都錄。（情境照）

    2025/06/17 14:29

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣官姓男子前往水果店消費時，見女店員背對自己正在工作，竟伸出鹹豬手先摸臀再襲胸，官男一度否認，但整個過程都被監視器拍下，新竹地院依性騷擾罪將他判刑。

    法官調查，去年11月29日下午，官男前往新竹縣某水果行消費，見店員小美工作時背對自己，竟基於性騷擾犯意，趁小美不及抗拒，自背後觸摸臀部，再以雙手環繞而觸及胸部得逞。

    官男辯稱沒有摸到小美胸部，然而法官細究水果行監視器影像畫面，明顯可見在2秒鐘內，官男先以雙手環繞告訴人腰部，隨後兩隻手均有迅速往上移動、並停留於告訴人腋下的動作，被告雙手有觸摸到告訴人胸部，極其明確；其所辯純屬無稽，自不為法官所採。

    法官審酌被告枉顧他人身體自主權，趁告訴人正在工作而處於不備之際，先後觸摸告訴人臀部與胸部，使告訴人身體心靈受到相當影響，告訴人對於工作場域、來客消費的信任也勢必因此有所波及，所為應予譴責。

    考量被告於偵查中否認，對於犯行情節、雙方關係數度曲解而避重就輕，直至地院審理準備程序才坦承，且被告於案發後擅自提出和解書，單方面以6600元欲要求告訴人接受和解撤告，告訴人對此表示感到不甚尊重、備感不堪，最後依性騷擾防治法性騷擾罪判刑5月。

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