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    台中暗夜驚險車禍！保時捷911路口碰撞2機車 男女騎士噴飛送醫

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

    2025/06/17 15:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區台灣大道上一處路口，今天凌晨驚傳車禍，一輛新車要價超過800萬元的保時捷911超跑，轉彎時與兩輛直行機車發生碰撞，因撞擊力道猛烈，2名男女騎士當場噴飛倒地受傷，畫面驚悚，幸經送醫均無生命危險，而確實肇因及責任歸屬將進一步鑑定釐清。

    這起車禍發生在今天凌晨2時25分，地點在西區台灣大道與民權路口，經查，59歲王男當時駕駛一輛公司租賃的保時捷911 Carrera，沿五權路轉入台灣大道二段，準備左轉民權路前往民權路233巷方向，此時，兩名分別24歲、30歲的陳女及施男，各自騎乘機車自英才路往五權路方向行駛，三方車輛在路口交會時發生激烈碰撞。

    強大衝擊力導致兩輛機車噴飛倒地，陳女與施男均手腳擦挫傷，所幸意識清楚，隨即被送往中國醫藥大學附設醫院治療，駕駛保時捷的王男未受傷，經酒測，三方均無飲酒情形，初步判斷肇事原因為保時捷駕駛疑未依照交通號誌行駛，違規左轉導致車禍，但詳細責任歸屬仍待後續鑑定單位與法院進一步釐清。

    第一分局分局長尤啓南呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，遵守交通號誌與規定，切勿心存僥倖，以免釀成憾事，警方也將持續加強交通執法與安全宣導，守護民眾生命財產安全。

    保時捷911與兩輛機車碰撞。（民眾提供）

    保時捷911與兩輛機車碰撞。（民眾提供）

    兩輛機車噴飛。（民眾提供）

    兩輛機車噴飛。（民眾提供）

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