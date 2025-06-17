事故機車變贓車！逃逸移工偷來「刣肉」 變賣大賺黑心財

南投埔里頻傳路邊事故機車遭竊，竟是遭印尼逃逸移工偷來「刣肉」改裝變賣，大賺黑心財。（埔里警方提供）

2025/06/17 14:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮近期有多起交通事故機車停放路邊遭竊，警方循線追查發現是26歲印尼逃逸移工，專門竊取路旁事故機車，將零件「刣肉」拆解，改裝到其他偷來的車輛，再將贓車賣給移工，大賺黑心財，訊後依竊盜等罪移送法辦。

埔里警方表示，近期有多起因車禍停放在路邊的機車不翼而飛，便調閱監視器畫面追查，發現有外籍人士專門偷取這類無法發動的機車進行改裝，經多日埋伏蒐證，出動多名員警與車輛圍捕，順利在埔里市區逮獲26歲印尼籍主嫌。

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之後也在其藏匿處發現非法機車拆解工廠，嫌犯利用竊得機車進行「刣肉」改裝，以每輛1萬至3萬元不等的價格，將改裝機車轉售給同為非法滯留的印尼籍移工，並在工廠查扣失竊機車3輛，以及偽造車牌4面，後續也查獲4名曾向其購車的外籍人士。

警方說，全案已依竊盜、偽造文書，以及違反入出國及移民法等罪嫌，將主嫌印尼籍逃逸移工移送南投地檢署偵辦，後續也會持續追查車輛來源及流向，杜絕機車竊案與非法改裝發生。

印尼逃逸移工專門偷取路旁事故機車，「刣肉」改裝後賣給同鄉移工，大賺黑心財。（埔里警方提供）

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