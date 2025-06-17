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    首頁　>　社會

    台北捷運車廂內騷動 中和新蘆線乘客一陣虛驚

    北捷中和新蘆線今早乘客大躁動，乘客誤以為發生不明恐攻事端。（記者劉慶侯翻攝自Threads 帳號 bella5112022）

    北捷中和新蘆線今早乘客大躁動，乘客誤以為發生不明恐攻事端。（記者劉慶侯翻攝自Threads 帳號 bella5112022）

    2025/06/17 13:46

    〔記者劉慶侯／台北報導〕45歲何姓男子今（17）日早上搭乘台北捷運中和新蘆線時，不明緣由一直盯著28王姓女乘客，又拿物品觸碰，王女害怕，試圖躲到其他車廂時穿過擁擠人群不慎讓另名女乘客摔倒，一陣驚叫卻其他不少乘客誤以為車廂內發生事端，引發推擠躁動，所幸最後未釀生禍事。

    台北捷運警察隊調查，今天上午9時20分左右，王姓乘客在新北市三重國小站上車後，疑似被不認識的何男「鎖定」，對方先用手提早餐袋持續觸碰王女手臂數次，隨後又莫明地將早餐丟在地上。

    王女對何男的舉動感到害怕，便轉往另一節車廂走去。不料，對方又尾隨跟上。由於當時車廂內相當擁擠，列車上其他不知情的乘客也紛紛往後方車廂移動，推擠中造成其他旅客不慎跌倒，發出驚叫聲，在密閉的車廂內立刻引起眾人驚慌，有的人開始躁動，有的站起身觀望，有人瘋狂尖叫擠向車門想找機會逃生，一時間整節車廂瀰漫不安和緊張情緒。

    當列車進入大橋頭站，捷運警察上車疏解、了解情況；王女表示，她正要趕上班，後續如有需要會自行報案。警方另先登記何男身分資料後飭回。

    北捷警隊表示，民眾搭乘捷運時如遇可疑人事或異常狀況時，務必冷靜面對，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕，或撥打110報案電話，捷警接獲報案後將立即趕赴現場協助，以維護搭乘捷運旅客安全。

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