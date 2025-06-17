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    首頁　>　社會

    2男自製燃燒物丟路上 南市警依社維法送辦

    網傳「Tik Tok」影片有2男在台南六甲區施放自製燃燒物案丟棄道路，引起民眾恐慌，警方通知2名男子到案，訊後依違反社會秩序維護法送辦。（記者王涵平翻攝）

    網傳「Tik Tok」影片有2男在台南六甲區施放自製燃燒物案丟棄道路，引起民眾恐慌，警方通知2名男子到案，訊後依違反社會秩序維護法送辦。（記者王涵平翻攝）

    2025/06/17 14:05

    〔記者王涵平／台南報導〕網傳「Tik Tok」影片有2男在台南六甲區施放自製燃燒物案丟棄道路，引起民眾恐慌，警方通知2名男子到案，訊後依違反社會秩序維護法送辦。

    警方調查，該影片為6月16日21時30分許在南市六甲區中正路發生，畫面中有2男點燃疑似自製燃燒物，發出爆炸聲響後，將燃燒物丟棄於道路上。

    經調閱周邊監視器，通知黃姓、陳姓等2名男子到案說明，黄男辯稱係於Tik Tok影片上看見有人製作此燃燒物（鐵罐加酒精），點燃酒精後瞬間蒸發所產生之爆炸聲，可以驅趕鳥類，因而仿效製作，基於好奇將影片分享於Tik Tok 上供人閱覽，若調查屬實，全案將依違反社會秩序維護法 63條1項4款偵辦，處3日以下拘留或3萬以下罰鍰。

    麻豆警方呼籲，不要因為網路流傳之影片一時興起或覺得好玩，做出各種危險行為，如因此造成人員傷亡，恐將付出慘痛代價，請民眾審慎。

    網傳「Tik Tok」影片有2男在台南六甲區施放自製燃燒物案丟棄道路，引起民眾恐慌，警方通知2名男子到案，訊後依違反社會秩序維護法送辦。（記者王涵平翻攝）

    網傳「Tik Tok」影片有2男在台南六甲區施放自製燃燒物案丟棄道路，引起民眾恐慌，警方通知2名男子到案，訊後依違反社會秩序維護法送辦。（記者王涵平翻攝）

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