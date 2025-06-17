竹縣勞工處長劉家滿、副處長林東山 涉充當企業門神被訴

新竹縣政府勞工處長劉家滿被起訴。（資料照）

2025/06/17 13:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕在押中的新竹縣政府勞工處長劉家滿被控，涉嫌擔任仟崧家園康復之家、芊馨園護理之家的隱名股東，每年坐收高額分紅，還跟副處長林東山透過遠東新世紀（股）公司化學纖維廠（以下簡稱遠化）事業關係室顧問許柏炤，接受遠化所送的高額遠百禮券，以致當遠化面臨勞檢等違法裁罰時接受關說放水免罰；劉家滿也幫忙勞保投保不實等被查獲芊馨園免罰，淪為企業門神。新竹地檢署今天依貪污治罪條例罪嫌起訴劉家滿、林東山、許柏炤外，仟崧家園康復之家業者范筑祐也被依偽造文書罪嫌起訴。

檢方起訴指出，劉家滿罔顧公務員利益衝突迴避規定，出任縣內仟崧家園、芊馨園護理之家隱名股東，長期享受高額分紅，於勞工處執行仟崧家園、芊馨園護理之家勞檢裁罰時，1人分飾2角、內神通外鬼。在勞工處內部假借職權，直接或間接施壓承辦人，在業者背後則捉刀、提供非法脫免裁罰的方法。

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至於許柏炤藉年節送禮，送3萬元的遠百禮券給劉家滿、2萬5000元的禮券給林東山，建立雙方私下、直接溝通管道，使得遠化被員工申訴時得以私下關說，心態和行徑一樣可議，和劉家滿、林東山都已嚴重損害政府官箴，惡性非輕，且都對收賄矢口否認，檢方建請院方對3人量處適當之刑。

檢方表示，2023年3月、去年4月，遠化新埔廠王姓員工兩度透過縣民信箱向勞工處申訴「違法超時加班」、「交接班未給加班費」、「交接班時數未併入加班費」。先後經勞工處陳姓、彭姓承辦人勞動條件檢查後都確認有違法，也各自上簽要罰5萬和10萬，劉家滿也都一度核定。

但因許柏炤多次私下跟劉家滿、林東山聯繫，最後3人共謀不予裁罰，退回處分書，不然就是劉家滿最後拒絕用印，且沒有合理理由就退回處分書，因此2度庇護遠化免罰。

起訴書指出，去年4月中，勞動部職業安全衛生署賴姓承辦人對遠化新埔廠執行移工專案檢查時，查獲遠化有違反勞基法的規定，移送交由縣府勞工處處理，但劉家滿改裁部分違規，讓遠化因此免罰5萬。檢方統計前述劉家滿林東山總計圖利遠化20萬元。

此外，職安署賴姓承辦人去年6月初也到仟崧家園做社會工作服務業勞動條件專案檢查，發現仟崧家園也有違反勞基法的狀況，同樣轉移縣府勞工處處理後，劉家滿因是隱名股東，便以「忙於評鑑」為由退回處分書，並未用印。而范筑祐為免受罰，在去年10月初偽造補領薪資領據，冒簽周姓員工的簽名，導致勞工處余姓承辦人誤以為業者已跟員工和解，重擬簽呈建議不予處分，以此圖利千崧家園6萬。

至於芊馨園有黃姓等3名本國勞工，去年5月也先後向縣府勞工處申訴有高薪低報等的勞保投保不實問題。縣府勞工處余姓承辦人受理後，移請勞保局依法查處裁罰。沒想到劉家滿和林東山為了包庇業者，由林東山退回余姓承辦人函稿，讓芊馨園免受勞保局裁罰26萬8756元。

新竹縣勞工處副處長林東山被起訴。（資料照）

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