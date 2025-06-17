貨車司機超時加班中風亡 高院逆轉判山隆通運賠家屬486萬

上市公司呂姓貨車司機每月加班逾45小時中風死亡，家屬求償，但一審判家屬敗訴，高院依鑑定結果認定屬職災，改判應賠家屬486萬元。（記者楊國文攝）

2025/06/17 13:22

〔記者楊國文／台北報導〕山隆通運公司呂姓貨車司機，2017年送貨到台玻公司新竹廠時，突然發生身體左半邊麻痺，送醫後，診斷為出血性腦幹中風引發急性心肺衰竭而去世，家屬主張呂男時常超時加班致過勞死，屬職業災害，求償856萬元，一審判呂家全部敗訴，上訴後，高等法院送交台大醫院鑑定，呂男死亡前每月加班逾45小時，鑑定為「職業災害」，逆轉改為應賠償呂家486萬多元，可上訴。

山隆通運於1997年股票上市，經營汽車貨櫃貨運、倉儲業及加油站業務，尤其是1998年開始經營連鎖加油站，據稱目前全國擁有約80處加油站據點，是排名全國第7的連鎖加油站公司。

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呂姓男子家屬主張，呂姓男子自2015年6月起受僱山隆通運擔任貨車司機，工作內容除載送貨物至客戶地點外，尚須於第一趟次出車前、最末趟次回來後進行理貨、疊貨，假日也經常加班。

呂男2017年3月31日中午12時，駕駛貨車到台玻公司新竹廠門口時，突然感到身體左半邊麻痺、視線模糊，經送醫診斷為腦幹自發性出血，同年5月25日因出血性腦幹中風引發急性心肺衰竭死亡。

呂妻等家屬指出，呂男生前並無腦血管或心臟疾病的病史，顯然是任職期間經常超時加班，導致出血性腦幹中風死亡，符合勞動部規定的「職業促發腦血管及心臟疾病」的認定參考指引所定義「長期工作過重」情形，已屬職業災害，共求償856萬多元。

新北地院審理時，山隆通運辯稱，呂男與其他司機的出勤紀錄，都是以營運日報表為主， 沒有另外備製出勤紀錄。法官認定無證據顯示呂男死亡是因職業災害引起，判決呂家全部敗訴。呂家不服，上訴高等法院。

高等法院審酌職安署所作成疑似職業促發腦血管及心臟疾病案件調查表，以及多位證人證詞，認為呂男填寫營運日報表記錄貨車每一趟的出廠時間及回廠時間，其中，第一趟出車的貨物裝車時間未於營運日報表中呈現，應依實際作業情形認定以1.5小時為第一趟出廠前的貨物裝車時間，計算呂男第一趟出廠前之貨物裝車時間，籍以計算出呂男全日工時，因此該調查表所為呂男在事故發生前6個月工時的認定，應為可採。

高院亦將職安署相關工時認定結果送交台大醫院鑑定，鑑定結果認定呂男從事的工作符合「不規律的工作」。其工作亦符合「需在一定的期間内（如交期等）完成的困難工作」、接近發病時期伴隨「工作異動之工作之工作相關事件，因此符合「伴隨精神緊張的工作」。

鑑定結果也指出，呂男發病前的前1至6個月有部分區間的月平均加班時數超過45小時的前提下，視呂男情況考量其工作型態的性質，評估呂男男於2017年3月31日病發可視為是因為職業促發腦血管及心臟疾病，故可認定呂男死亡屬職業災害。

高院審理後，判決山隆通運應賠償呂妻、子女等人精神慰撫金、扶養費、喪葬費等共486萬多元。可上訴。

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