「假檢警」詐騙案件升溫，刑事局：小心詐團視訊扮假警

刑事局今天召開「165打詐儀錶板」記者會，局長周幼偉邀請藝人謝忻分享險被詐的經驗。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/17 12:15

〔記者邱俊福／台北報導〕近期假冒公署機關的「假檢警」詐騙手法，有再度升溫跡象，刑事警察局今邀曾接到詐團以假警察視訊的藝人謝忻分享險些受騙經驗，並提醒近期「假檢警」詐團穿著警察制服，搭配警察單位標誌背景，刻意製作假警局場景，誘導民眾步入所設陷阱，需提高警覺，避免上當。

刑事局今天召開「165打詐儀錶板」記者會，統計上月受理詐騙集團件數1萬6003件、財損逾87億元，相較上月件數未有明顯增加，但財損增加1成，仍以「假投資」詐騙居首，其次為「網路購物」與「假買家騙賣家」。

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各警察機關共查獲詐騙集團計262團、2178人，查扣不法利得7億7449萬餘元、攔阻金額12億3675萬餘元，涉詐網站共下架7972件、涉詐電話共停號430件、涉詐廣告下架7227件。

受邀出席的藝人謝忻表示，詐團先是冒充醫院稱有人盜用她證件領藥，隨後詐團假冒派出所員警來電，指涉及吸金案，要求以通訊軟體視訊製作筆錄，現場不僅有穿制服的員警，搭配警察單位標誌背景，還有值班台、民眾報案來電等，讓她一度以為是真的，差點受騙。

刑事局強調，任何司法調查絕不會透過電話或視訊要求民眾交出存摺、金融卡、帳戶密碼，或以任何理由監管帳戶及禁止與家人聯繫。

面對詐騙手法，務必緊記「防詐3要」原則，第一「要冷靜」，接到可疑電話不論內容多緊急都切勿慌張；第二「要查證」，應立即掛斷電話，並主動撥打165反詐騙專線諮詢，或至「165打詐儀錶板」查詢最新詐騙案例；第三「要報警」，若確認為詐騙或已受騙，立即至鄰近派出所報案，以保障自身權益。

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