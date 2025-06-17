禁帶外毒！高雄大寮毒趴KTV 警攻堅逮56人

高雄大寮毒趴KTV「禁帶外毒」，自帶毒品棍棒齊飛警逮56人，其中有7人是逃逸移工。（圖由民眾提供）

2025/06/17 12:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄大寮出現專供越南籍移工毒趴、狂歡的無照KTV，店家提供毒品供吸食，刑警大隊獲報會同保大特警攻堅時，不少男客嗨到赤身搖頭跳舞，警方逮捕台籍負責人吳男及越南妻范女，還有1名廚師及53名男女客人，其中有7人為失聯逃逸移工，現場查扣1677公克毒品、刀械棍棒9把，以及贓款7萬5800元。

高市刑大偵二隊日前偵辦毒品案，循線掌握大寮路有無照營業KTV，業者除提供越南籍女子陪酒服侍外，另有員工涉嫌兜售毒品愷他命及卡西酮咖啡包，供應顧客及陪侍女子吸毒助興，立即與本局林園分局、移民署高雄市專勤隊共組專案小組偵辦。

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據了解，吳姓業者（46歲，台籍）涉嫌將刀械棍棒藏放櫃檯內，防止有人鬧場也「禁帶外毒品」，必須向店家買毒自嗨，日前傳有越南移工自帶毒品進場毒趴，未向店家買來惹怒店家，持棍棒將毒客打傷，被害人疑透過合法移工向警方檢舉。

專案小組跟監蒐證，見時機成熟，持台灣高雄地方法院核發搜索（拘）票，兵分多路執行緝毒專案行動，趁包廂男女仍在迷幻忘我之際，配合特勤警力展開突襲式攻堅，現場查獲涉案人員共54人，其中有7人是失聯越南移工，包括6男、1女的逃逸移工。

據了解，店家在2樓寢室天花板夾層及櫃檯，藏匿大批毒品和刀械棍棒，警方搜索起獲毒品卡西酮咖啡包323包、K他命6包、K盤、電子磅秤、刀械棍棒、監視器、帳本、手機及贓款新台幣7萬5800元，另當場拘捕吳姓負責人、妻子范女（越南籍、38歲）。

全案偵訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台灣高雄地方檢察署偵辦，吳、范等2嫌，另經臺灣高雄地方法院裁定羈押禁見。

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疑有越南籍女移工兼差坐檯，但她們否則稱只是來店客人。（圖由民眾提供）

高雄大寮出現專供越南籍移工毒趴、狂歡的無照KTV，店家提供毒品供吸食，刑大查獲吳姓主嫌。（圖由民眾提供）

高雄大寮毒趴KTV「禁帶外毒」，自帶毒品便遭棍棒齊飛，警逮56人，警攻堅壓制毒趴男客。（圖由民眾提供）

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