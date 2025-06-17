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    普發6000元一天花光 弟暴怒用狗繩勒斃親兄 確定判刑13年10月

    警方逮捕勒死兄長的陳男。（資料照）

    警方逮捕勒死兄長的陳男。（資料照）

    2025/06/17 12:38

    〔記者張文川／台北報導〕新北市蘆洲區46歲鐵工陳皇村，前年4月因年長他4歲的胞兄於1天內就花完政府普發的6000元現金，兩人口角後憤而以狗繩勒死哥哥後，打電話報警自首；新北地院國民法庭審理時，陳母多次到庭替兒子求情，稱「已經死了一個兒子，希望法官輕判一點」，一審依殺人罪判陳13年10月，二審高等法院、三審最高法院皆今駁回上訴，維持原判定讞。

    判決指出，從事鐵工業的陳皇村獨力撫養兒子，和母親、哥哥同住於盧洲，他不滿哥哥沒工作，還經常向家裡討錢，兄弟常口角爭執，哥哥曾聲請保護令護准。

    2023年4月3日上午，陳兄將政府普發的6000元一夕花完，陳皇村對於哥哥揮豁無度甚感不滿，與兄長發生爭吵，竟一氣之下以遛狗繩將哥哥勒斃，之後再打電話向警方自首稱，新北地檢署依殺人罪起訴。

    新北國民法庭開庭時，陳皇村否認有殺人犯意，只有傷害、教訓哥哥的意圖，兄弟的7旬母親多次到庭替兒子求情，向國民法官表達，已經死了一個兒子，希望法院能輕判還活著的兒子。

    義務律師強調，本案是社會底層的無奈，陳皇村因落入「貧窮陷阱」以致以暴力解決問題，其人實際上並非惡性深重，陳男也會買手機送給妹妹，並非視錢如命，而是為家庭著想，請求國民法官思考量刑。

    合議庭認為，陳皇村僅因細故與哥哥爭執後，以遛狗繩勒住哥哥頸部數圈將他勒斃，過程中還用力拉了3至5分鐘，顯見犯罪手段凶殘，且陳皇村有多次違反保護令的前科，對哥哥家暴，素行不佳；考量陳母多次到庭替他求情，且符自首減刑要件，考量有利、不利因子後，依殺人罪量處13年10月徒刑。

    二審、三審皆認為一審判決與量刑並無不當，維持原判定讞。

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