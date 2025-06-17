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    前高市律師公會副秘書長涉當詐團律師緩刑 雄檢不服要上訴

    高雄律師公會前副秘書長陳逸軒涉勾結詐團一審獲判緩刑，雄檢不服要上訴。（翻攝陳逸軒臉書）

    高雄律師公會前副秘書長陳逸軒涉勾結詐團一審獲判緩刑，雄檢不服要上訴。（翻攝陳逸軒臉書）

    2025/06/17 11:58

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄檢警偵破一群由富二代組成的詐騙集團，曾任高市律師公會副秘書長的陳逸軒，不但協助隱暱詐團犯罪所得，還主動要求到集團首腦的私人招待所大玩雜交派對，狂歡過程中還疑似吸毒助興，讓檢察官不禁動怒大罵「價值觀偏差，令人髮指」，請求法院從重量處5年2月以上刑期，但法官卻以「無前科」、「犯後態度良好」為由輕判緩刑3年，高雄地檢署接到判決書後大表不解，決定上訴。

    30歲的陳逸軒父親曾任法官，退休後轉任律師，哥哥也是法官，陳男大學畢業考上律師後，直接進入父親的律師事務所上班，形同律師世家。陳逸軒年紀輕輕就有賓士車代步及配載勞力士黑水鬼名錶，還在個人社群帳號發文炫富，堪稱人生勝利組，結果去年8月捲入詐團洗錢案被逮，還被羈押關進看守所，消息傳出震驚南部司法界。

    陳逸軒到案後否認涉案，但對於檢察官提示的關鍵問題無法交代清楚，被檢方認為有串證之虞，聲押禁見獲准；去年10月，被關押近2個月的陳逸軒，檢方提出延長羈押，但陳的律師則提出交保訴求，高雄地院召開延押庭時，陳當庭改口認罪，法官認為檢方已查扣重要贓證物，相關通訊軟體對話紀錄也進行數位蒐證並擷圖存證，對於人證及物證均有相當鞏固，因此同意陳逸軒以210萬元交保。

    雄院審理時，陳逸軒面對檢方指控的2起洩密案，一件否認、一件坦承，法官認為他身為執業律師，利用陪同車手偵訊機會，洩露偵訊內容給詐團首腦等人，造成檢警追溯上游不法集團時出現斷點，違背師保障人權、實現社會正義及促進民主法台的職業倫理，但考量他犯後「大致坦承犯行」，知所悔悟，且無前科素行，且天良未泯，應無再犯之虞，因此雖依洩密罪判刑8月，但同意讓他緩刑3年。

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