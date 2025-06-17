分期繳納違規罰單中斷 基隆男子還欠244筆 愛車遭拍賣

行政執行署宜蘭分署查扣周男愛車，將法拍抵欠款。（記者林嘉東翻攝）

2025/06/17 11:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市周姓男子2年前分期繳納交通罰鍰，才免遭法務部行政執行署宜蘭分署查封，未料他只繳了5期就沒再繳，還不斷違規被裁罰，累計未繳納罰單達244筆，總欠金額達台幣11萬餘元。宜蘭分署書記官昨（16日）登門扣車，周父得知他每個月拿給兒子分期繳罰單的錢被挪作他用，反又積欠多達11萬餘元罰鍰，氣到直呼「車不要了拖走」；宜蘭分署將於6月30日上午11時在基隆辦公室拍賣周男的車子。

宜蘭分署指出，41歲周姓男子因欠繳交通罰鍰未繳遭基隆監理站移送執行，宜蘭分署2年前透過智慧扣車系統查出周男愛車停放處後，欲前往查封扣車時，周男急忙攔阻，並表示願意同意分期繳納罰鍰，及時保住愛車免遭扣車；未料周男只繳了5期後即中斷未再繳納，書記官連絡周多次，周不僅置之不理，還不斷新增違規罰鍰，累計交通罰鍰案件達244筆、總欠金額達新台幣11萬餘元。

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宜蘭分署書記官昨會同基隆監理站前往周男位於基隆市正信路住處扣車，周父應門時表示，他每個月都有給兒子1 萬多元繳罰單，以為兒子早已分期繳清，當場質問兒子後才知，兒子拿到錢後挪作他用，氣到直呼「車不要了拖走」。

宜蘭分署呼籲市民收到牌照稅、汽燃費、交通罰鍰等繳款通知，務必於繳納期限內自行繳清，如確有經濟困難，亦應聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿心存僥倖、置之不理。以免移送執行後，遭扣薪、扣存，甚至查封愛車、不動產等，得不償失。

行政執行署宜蘭分署查扣周男愛車，將法拍抵欠款。（記者林嘉東翻攝）

行政執行署宜蘭分署查扣周男愛車，將法拍抵欠款。（記者林嘉東翻攝）

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