富二代、法官兒組詐騙集團3個月狂撈4億 一審判決結果出爐

高雄一群富二代不學好籌組詐團狂撈1億多元，一審被法官重判3年3月至5年8月不等徒刑。（民眾提供）

2025/06/17 11:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一群富二代從小被父母送去知名的私立道明中學念書，但他們長大後不學好，反而籌組詐騙集團，以投資虛擬貨幣手法，3個月內騙到4億多元，他們還找來前高市律師公會副秘書長陳逸軒當軍師，協助他們隱暱詐騙所得，法官依詐欺等罪重判他們3年3月至5年8月不等刑期，但陳逸軒因坦承部分犯行，被法官輕判緩刑3年。

擔任詐團金主的洪碩甫（32歲）家族事業橫跨補教、建材業，詐團股東之一的陳冠羽（30歲），家族從事營建業，另名股東陳翊愷（30歲）的母親是台灣肉品批發的大盤商，股東馬佳毓（31歲）的父親則是屏東縣恆春鎮前代表會主席，而陳逸軒（30歲）的父親則是法官退休，目前轉任律師，陳和洪男等人都是道明中學的同學。

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判決指出，2023年8月，市刑大偵破虛擬貨幣假投資面交車手案，經溯源追查，逮捕車手頭柯姓男子（23歲）並逮捕15名犯嫌到案後，檢警持續追緝，發現詐騙集團將機房設在境外，利用社群軟體Facebook、Instagram刊登假投資廣告，誘騙民眾加入投資LINE群組，例如「聚富薪時代、「智能理財家」等假投資詐騙群組，根據查扣到的帳冊，僅一個月就獲利超過1億3630萬元。

去年7月，檢警先在台中市西屯區福林路上查獲該集團洗錢水房負責人穆姓男子（34歲），追查後，又在高市逮捕詐團金主兼控盤首腦張耀元（36歲）及洪、陳、馬等富二代；檢警指出，張耀元得知陳翊愷經營車手車隊獲利頗豐，去年3月在友人引薦下結識後，陳安排同學陳冠羽和張耀元赴寮國金三角經濟特區處理聯繫境外機房盤口事宜，陳翊愷再通過馬佳毓的介紹，認識從期在寮國經營詐團的呂耀任（另案偵辦），當組織分工確定後，陳連繫幾位高中同學出錢出力，一起壯大事業版圖。

為了確保集團股東不會遭查獲、減少遭擊落（即遭警逮捕）車手所收款項損失、嚇阻黑吃黑狀況等情況，詐團車隊成員以暴力、脅迫手段，與熟知脫罪方法（30歲）、長期從事暴力討債溫姓假代書（45歲）合作，於車手遭擊落時旋即與陳逸軒聯繫，由陳透過陪偵過程取得車手筆錄、遭扣押犯罪所得內容，以確保集團高層隱身幕後，並協助詐團取回遭扣押或未遭檢警發現查扣贓款。

檢警估算該詐騙集團經營3個月就至少賺到4億餘元，運作期間曾發生車手黑吃黑，這群富二代不滿損失，透過毆打、脅迫手段要求車手簽立假債權本票、假債權契約，交由溫姓假代書送交地方法院法院強制執行，濫用司法程序取回遭警扣押犯罪所得，並以假債權本票逼迫車手交付護照，安排至詐欺集團菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙機房工作。

高雄地方法院審理時，洪男等人部分坦承犯行、部分否認，法官綜合相關事證，認定犯罪所得僅1億多元，依詐欺等罪判張耀元5年2月、洪碩甫徒刑5年8月、陳冠羽3年2月、馬佳毓徒刑4年，而陳逸軒則因坦承部分犯行，並與被害人達成和解，依非公務員洩露國防以外秘密罪判刑8月，另宣告緩刑3年，須向公庫支付70萬元，可上訴。

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