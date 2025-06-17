宜蘭29歲女上脆交友 遭誆百萬元買泰達幣

楊姓車手因涉及詐騙案遭警方送辦。（民眾提供）

2025/06/17 11:08

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭29歲廖姓女子上脆（Threads）交友後，受邀加入虛擬貨幣投資群組，誤信「穩賺不賠」話術，先購買台幣20萬元的泰達幣，又面交93萬元，準備再度匯款時，遭銀行員及警方攔阻，警方隨後協助與詐團交涉，面交時成功逮捕楊姓車手，全案依詐欺等罪送辦，這也是宜蘭警分局本月助攻攔詐第2件。

廖女上脆交友後卻遇愛情騙子，誤入投資群組，更聽信操作虛擬貨幣可以大賺一筆，依對方指示將20萬元存入詐團提供的電子錢包，購買泰達幣，因嚐到詐團用來誘騙的假獲利後，又面交投入大筆金額93萬元，詐團見大魚上鉤再度訛騙，要求匯款43萬元，就在廖女準備匯款時，行員察覺有異，立即通報警方攔阻。

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警方獲報到場，不斷安撫廖女並說明「這是典型假交友投資詐騙」，幾經勸導下才如夢初醒驚覺被騙，隨後配合警方，和詐團改以面交方式給付款項，16日中午宜蘭警分局布署警力埋伏於宜蘭市同慶街，趁雙方面交時，員警湧上當場逮捕戶籍地在台南的30歲楊姓車手。

警方在楊男身上查扣作案用手機2支、交易收據2張以及不法所得等相關證物，全案後續依詐欺罪嫌及洗錢防制法移送宜蘭地檢署偵辦。宜蘭分局上週五也破獲另起詐騙案，成功為被害人攔阻60多萬元。

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警方在楊男身上查扣作案用手機2支、交易收據2張以及不法所得等相關證物。（民眾提供）

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