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    台北捷運車廂內遭性騷 女乘客按緊急通話鈕報案

    今日上午8時左右，在台北捷運板南線江子翠站，有名女性乘客在車廂內疑似遭到性騷擾，她迅速反應按鈴報案。警方在龍山寺站將涉嫌性騷的男乘客攔下。示意圖。（資料照）

    今日上午8時左右，在台北捷運板南線江子翠站，有名女性乘客在車廂內疑似遭到性騷擾，她迅速反應按鈴報案。警方在龍山寺站將涉嫌性騷的男乘客攔下。示意圖。（資料照）

    2025/06/17 11:16

    〔記者劉慶侯／台北報導〕今日上午8時左右，在台北捷運板南線江子翠站，有名女性乘客在車廂內疑似遭到性騷擾，她迅速反應按鈴報案。警方在龍山寺站將涉嫌性騷的男乘客攔下。但因女子急於上班，暫不提告，警方先將男子訓誡後並記下對方身份資訊，先予飭回。

    警方表示，今日上午8時32分，有位女性乘客在台北捷運行經江子翠站途中，疑似在擁擠的車廂內遭到性騷擾，便立即按緊急通話鈕報案。

    捷運警察隊巡邏警網接獲通報，立即趕赴下一站的龍山寺站等候，但因被害人趕著上班，向站長表示暫不追究，隨後並自行搭車離去。

    警方表示，因性騷擾係屬告訴乃論，捷警後續抄登涉嫌的男乘客資料及嚴厲告誡，並將對方特徵紀錄掌握。

    捷運警察隊表示，乘客搭乘捷運時如遇可疑人事有異常舉動時，應設法遠離及留意觀察，並可按壓車廂緊急通話鈕，或立即就近向站務人員求助，或撥打110報案電話，警方接獲報案後將立即趕赴現場，以維大眾搭乘捷運安全。

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